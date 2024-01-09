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أبوظبي تُطلق الدليل الإرشادي لسهولة الوصول للفعاليات

مشاركون في أسبوع أصحاب الهمم (من المصدر)
10 يناير 2024 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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اختتمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، فعاليات «أسبوع الهمم» الذي نظمته مؤخراً.
وأطلقت الدائرة، بالتزامن مع الأسبوع، «الدليل الإرشادي لمعايير سهولة الوصول إلى الفعاليات» الذي يغطي الجوانب ذات الصلة، بما في ذلك تخطيط الفعاليات، وإدارة مرافقها الداخلية والخارجية، واللافتات والمقاعد وغيرها من الخدمات، بما يتماشى مع استراتيجية حكومة أبوظبي لأصحاب الهمم 2020- 2024، وكود الإمارات للبيئة المؤهلة، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وقال عبد الله إسماعيل الكمالي، المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم في مؤسسة زايد العليا: «تحرص مؤسسة زايد العليا على التعاون بشكل وثيق مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين والجهات الرئيسة في الإمارة، مثل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي. ونسعى من خلال هذا التعاون إلى تحقيق أهدافنا في تمكين أصحاب الهمم عبر تعزيز بيئة إيجابية تدعم احتياجاتهم التعليمية والتوظيفية والتوعوية. كما نعمل جاهدين للمساهمة في تحقيق اندماجهم الاجتماعي وترسيخ حضورهم ومساهماتهم الإيجابية في مختلف الفعاليات والأنشطة في جميع أنحاء الإمارة».
وأضاف الكمالي: «شارك في تحدي الجري للهمم أكثر من 300 شخص من مختلف فئات أصحاب الهمم».
من جانبه، قال سهيل العريفي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي: «نحن فخورون برعاية تحدّي الجري للهمم، انطلاقاً من التزامنا الثابت بتعزيز التأثير الإيجابي للرياضة في مجتمعنا، وهو الأمر الذي عكسته مشاركتنا في هذا الحدث، فمن خلال دعمنا له نسهم في تكريس الشمولية وفي الوقت ذاته نمضي قدماً باتجاه تعزيز مهمتنا الأساسية المتمثلة في ترسيخ مجتمع أكثر صحة من خلال الرياضة».

أبوظبي
دائرة الثقافة والسياحة
مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
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