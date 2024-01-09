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علوم الدار

إنجاز البنية التحتية لـ «جسر السعادة» في أبوظبي

أعمال بنية تحتية ومداخل ومخارج جديدة في المنطقة المحاذية للجسر (تصوير: وليد أبو حمزة)
10 يناير 2024 01:01

هالة الخياط (أبوظبي)

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انتهت دائرة البلديات والنقل من تنفيذ أعمال البنية التحتية على جسر السعادة في مدينة أبوظبي، حيث تم افتتاح خمسة مسارات لحركة المرور، بما يعزز انسيابية الحركة المرورية في المنطقة.
ونفذت الدائرة أعمال بنية تحتية وإضافة مداخل ومخارج جديدة في المنطقة المحاذية لجسر السعادة والواصلة بين شارع الشيخ زايد بن سلطان وشارع سلطان بن شخبوط، كما الانتهاء من تنفيذ جسر علوي في المنطقة المحاذية لتقاطع قصر البحر، الواصلة بين شارع الشيخة فاطمة بنت مبارك وشارع الشيخ زايد بن سلطان، لتسهيل الحركة المرورية للمركبات من وإلى المنطقة المحاذية لقصر البحر. وأكدت الدائرة أن مشاريع البنية التحتية والمداخل والمخارج الإضافية التي تنفذها في عدد من الشوارع الرئيسية في مدينة أبوظبي يشكل خطوة مهمة في مسيرة التخطيط الحضري والتنمية المستدامة التي تشهدها إمارة أبوظبي، واستكمال مسيرة التحديث والتنمية، وتطوير البنى التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة.
وتعد مشاريع الجسور العلوية واحدة من المشاريع التي تضطلع الدائرة بتطويرها، والتي تهدف لتطوير البنية التحتية في إمارة أبوظبي، وتعزيز منظومة النقل في الإمارة، بما يسهم في تعزيز سعادة المجتمع ورفاهيته وسلامته، وتوفير بيئة جاذبة للأعمال، والارتقاء بجودة حياة مواطني الإمارة والمقيمين والزائرين، وبما يتواءم مع حجم التوسع السكاني، وارتفاع أعداد مستخدمي الطرق. وتشهد حركة تطوير البنية التحتية وتحسين أدائها زخماً متواصلاً خلال الفترة الحالية، في توجه لرفد مكونات البنية التحتية في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي بالتحديثات والإضافات، والمشاريع التطويرية، والتحسينية التي من شأنها رفع كفاءتها، والمحافظة على تنافسية أبوظبي في مجال البنى التحتية الحديثة، كونها من ضمن أفضل مدن العالم من حيث منظومات البنى التحتية والطرق والجسور والأنفاق، والتي تشكل في مجموعها نظاماً مرورياً يتوافق مع مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها أبوظبي على جميع الصعد.
مراعاة الاستدامة  
تحرص الدائرة، من خلال تنفيذ وإنجاز المشروع، على مراعاة شروط الاستدامة وفقاً لأعلى المعايير، وأرقى المواصفات العالمية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات للحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة، إلى جانب الحرص على مراقبة عمليات الجودة أثناء التنفيذ، واستخدام مواد مطابقة للمواصفات وفقاً للمعايير الدولية، وكذلك تحقيق تطلعات أفراد المجتمع نحو إيجاد الطرق الآمنة ذات معايير السلامة العالمية.

البنية التحتية
دائرة البلديات والنقل
المرور
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