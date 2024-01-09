أحمد بن محمد: ازدهار قطاع المعارض والمؤتمرات في دبي نتاج عمل دؤوب

سامي عبد الرؤوف (دبي)

افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، فعاليات الدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات 2024»، الحدث الصيدلاني الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي انطلقت أعماله يوم أمس الأول، في مركز دبي التجاري العالمي.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن ازدهار قطاع المعارض والمؤتمرات في دبي، نتاج عمل دؤوب غايته تهيئة المعطيات كافة التي تمكّن الشركات بمختلف أحجامها ومؤسسات الأعمال العالمية على تنوع تخصصاتها من الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها دبي من قدرات لوجستية متطورة ومرافق خدمية عالمية المستوى، وبنية تحتية عالية الكفاءة والاعتمادية، والتي أسهمت مجتمعة في ترسيخ مكانة دبي نقطة لقاء محورية للقائمين على الصناعات والأنشطة التجارية والتطويرية المتنوعة لتقديم أحدث منتجاتها وحلولها، لتكون بذلك دبي مركزاً محورياً لانطلاق شراكات وصفقات عالمية تدعم الآفاق الاقتصادية للعديد من القطاعات الحيوية.

وتستمر فعاليات الحدث على مدار ثلاثة أيام بمشاركة ما يقرب من 1376 شركة وعلامة تجارية دوائية، من بينها أكبر 100 شركة عالمية متخصصة في مجال الصيدلة، مع استقطاب الحدث لعارضين ومشاركين وزوار من 95 دولة لعرض ومتابعة أحدث المنتجات والتقنيات والحلول الصيدلانية، وبحضور أكبر الأسماء العالمية المتخصصة في هذا المجال سواء الشركات العالمية الكبرى أو أبرز الخبراء والمتخصصين في المنطقة والعالم.

وتجول سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم في أروقة المعرض، يرافقه معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وعوض صغير الكتبي، مدير عام هيئة الصحة في دبي، والدكتور علي السيد حسين، رئيس مؤتمر ومعرض «دوفات»، والدكتور عبد السلام المدني، الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض «دوفات» رئيس «إندكس القابضة».

وتعرف سموه، خلال الجولة، على أحدث التقنيات والتطورات الجديدة في مجال صناعة الأدوية والأبحاث الدوائية وآخر مستجدات قطاع الصيدلة التي تستعرضها الشركات المشاركة.

وشملت الزيارة تفقُّد عدد من منصات الشركات المحلية والعالمية المشاركة، حيث استمع سموه إلى شرح حول جهود هذه الشركات في الارتقاء بتجربة المريض، وتقديم نموذج مميز للرعاية الصحية، من خلال ما توفره من أدوية ولقاحات ومعدات طبية.

واطلع سموه على ما تقدمه الشركات والمؤسسات الصيدلانية من معدات وأدوية، ومستحضرات ومستلزمات طبية، وغيرها من المنتجات التي تعمل عليها الشركة لتوفير خدمات الصيدلة والرعاية الصحية على مستوى الدولة. ويحظى «دوفات» بأهمية كبيرة في مجال تحسين قطاع الصيدلة في المنطقة، من خلال توفير منصة فريدة من نوعها تسهم في تسهيل التعليم المستمر، وإيجاد فرص العمل عبر التواصل، وتسليط الضوء على أهم وآخر الاكتشافات، وعرض الأبحاث العلمية التي تعود بالنفع على العالم بأكمله. وعلى مدار السنوات الـ28 الماضية، تجلى دور مؤتمر ومعرض «دوفات» بصفته منصة عالمية فريدة تجمع نخبة من الخبراء في قطاع الصيدلة، حيث يقوم المعرض بتوفير تسهيلات استثنائية لموردي الأدوية ورواد الصناعة لتقديم أحدث المنتجات والتقنيات والحلول الصيدلانية، ويوفر فرصاً لتبادل المعلومات وأحدث الأفكار والرؤى والابتكارات في قطاع الصيدلة وتقنياتها، إضافة إلى استعراض كل ما هو جديد فيما يتعلق بالأدوية ورعاية المرضى.

ويتحدث في مؤتمر «دوفات 2024»، 150 مختصاً وخبيراً دولياً وإقليمياً ومحلياً، ويعقد الحدث 120 جلسة علمية و16 ورشة عمل، بالإضافة إلى عرض 350 ملصقاً علمياً، ويتوقع أن يبلغ عدد المشاركين والزائرين 32 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم.

ومن أبرز أجنحة الدول المشاركة في الدورة 29 لـ«دوفات» تركيا والصين وبولندا، ويعد جناح تركيا الأكبر لهذا العام، وتبلغ المساحة الإجمالية للحدث 38 ألف متر مربع، بزيادة بلغت 20% عن العام الماضي.

ويركز «دوفات» هذا العام على أحدث التقنيات والتطورات في صناعة الأدوية، ما يجعله حدثاً فريداً من نوعه، خاصة أنه ينعقد في وقت ظهرت فيه أهمية المجالات الطبية والصحية والصيدلانية في ظل الظروف التي واجهها العالم خلال العام الماضي. وتشير الدراسات السوقية إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز قيمة سوق الأدوية في دولة الإمارات العربية المتحدة 4.7 مليار دولار بحلول عام 2025، مما يشير إلى نمو ملحوظ بلغ نسبته 27% خلال السنوات الخمس الماضية.

مناقشات المؤتمر

قال الدكتور عبد السلام المدني، الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض دوفات: «يواصل (دوفات 2024) التزامه الراسخ بتعزيز أفضل المعايير في صناعة الصيدلة وتقنياتها من خلال تقديم منتجات عالية الجودة، وتوفير التكنولوجيا المبتكرة».

قال الدكتور علي السيد، رئيس مؤتمر ومعرض دوفات: «المؤتمر أصبح المنبر الرئيس للصيادلة والعاملين في الصناعة وخبراء التسويق والأكاديميين».