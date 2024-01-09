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«تحدي الإمارات للفرق التكتيكية» ينطلق 3 فبراير

«تحدي الإمارات للفرق التكتيكية» ينطلق 3 فبراير
10 يناير 2024 01:01

دبي (الاتحاد)

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باشر فريق «أخمت» الروسي، الفائز بالمركز الأول في المجموع العام لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية العام الماضي 2023، استعداداته في رحلة الدفاع عن اللقب هذا العام، ضمن التحدي الذي سينطلق في 3 إلى 7 من فبراير المُقبل في ميدان الروية بدبي.
وحصد فريق «أخمت» الروسي، المركز الأول في المجموع العام ضمن النسخة الرابعة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية العام الماضي، بعد حصوله على 250 نقطة، فيما حل في المركز الثاني فريق القيادة العامة لشرطة دبي B بحصوله على 229 نقطة، بينما حصد المركز الثالث فريق «سوبر» الروسي، بواقع 216 نقطة.
ووصل فريق «أخمت» الروسي إلى الدولة في إطار تحضيراته المُبكرة لخوض تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024 في نسخته الخامسة.

دبي
تحدي الإمارات للفرق التكتيكية
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