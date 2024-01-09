بلدية دبي تحول 18 طناً من النفايات لإعادة التدوير

آمنة الكتبي (دبي)

كشفت بلدية دبي عن تحويل 18 طناً من المخلفات العامة القابلة لإعادة التدوير عن مسار الطمر، حيث تتم إعادة تدويرها بالتعاون مع القطاع الخاص، كما أنها أعادت تدوير كميات كبيرة من مخلفات الشواطئ العامة في محطة متقدمة وفرتها مؤخراً بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص المختصة بإعادة التدوير، حيث تعالج المحطة المخلفات بالموقع نفسه دون الحاجة إلى نقلها إلى مكان آخر.

وأكدت بلدية دبي للاتحاد أنه تم تجميع وإزالة نحو 160 طناً من المخلفات العامة ضمن مواقع الاحتفالات الرئيسية برأس السنة الميلادية 2024، كما تلقت البلدية 12 بلاغاً ضمن مواقع الاحتفالات الرئيسية تتعلق بحوادث الطرق والنظافة العامة والحيوانات النافقة.

ونفذت فرق النظافة الميدانية في بلدية دبي عملياتها وفق خطط وبرامج متكاملة لعمليات التنظيف في المواقع الرئيسية للاحتفالات وما حولها بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص، ويأتي ذلك انعكاساً لأهداف بلدية دبي في تخطيط وإدارة وضمان استدامة وجودة الحياة في الإمارة، واستكمالاً لجهودها في الإدارة المتكاملة للنفايات والحفاظ على استدامة نظافة إمارة دبي، وتعزيز جاذبيتها وجماليتها، كما أثبت قدرة وجاهزية بلدية دبي على التعامل مع كافة الفعاليات والأنشطة والأحداث العالمية بحرفية عالية، للحفاظ على سمعة ومكانة الإمارة، كونها أنظف مدينة في العالم لأربع سنوات متتالية، ضمن مؤشرات قوة المدن العالمية (GPCI).

وشارك في عمليات التنظيف طواقم عمل من بلدية دبي تتألف من 242 مشرفاً ومراقباً ميدانياً، و2281 عامل نظافة، تركزت مهامهم في الحفاظ على نظافة مواقع الإمارة المختلفة وأماكن الاحتفالات الرئيسية بالسنة الجديدة والمناطق المحيطة بشكل خاص، وإزالة النفايات والمهملات، وكنس الطرق بكفاءة وفعالية، والتي أصبحت محط أنظار العالم في مناطق برج خليفة، إضافة إلى مختلف المواقع والمناطق التي شهدت توافد أعداد كبيرة جداً من الجمهور مثل الشواطئ العامة، وشارع الرقة، وشارع المرقبات، وبحيرات القدرة، وبر الروية، وبحيرة الحب، وشارع جميرا، ومنطقة الجداف، وقناة دبي المائية، وشارع السيف، وبرواز دبي، وغيرها من المناطق.

500 متطوع

أشركت البلدية 630 عامل نظافة من شركات التعهيد العاملة معها من القطاع الخاص بمجال النظافة العامة لتغطية مواقع معينة، مثل: المناطق الصناعية والسكنية والصحراوية، إضافةً إلى تأمين مشاركة أكثر من 500 متطوع من الجمهور، ساهموا بإنجاز مهام التنظيف في الطرقات والشواطئ العامة. كما وفرت بلدية دبي نحو 388 آلية ومعدة ومركبة لتنفيذ ومتابعة مهام التنظيف وإزالة المخلفات في جميع مناطق الإمارة، إضافةً إلى 300 وسيلة تخزين مخلفات عامة حاويات مختلفة الأحجام تم استخدامها في المواقع الأكثر ازدحاماً.