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محمد الشرقي يطلع على خطط شركة الاتحاد للماء والكهرباء

محمد الشرقي خلال لقاء يوسف آل علي (وام)
10 يناير 2024 01:02

الفجيرة (وام)

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، المهندس يوسف آل علي الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للكهرباء والماء. وأكّد سموه، خلال اللقاء، أهمية العمل على محاور زيادة الكفاءة التشغيلية والترشيد والخدمات المقدمة لدعم القطاع الزراعي، تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة في تطوير مستوى الخدمات المقدمة للأفراد المستفيدين، وتحسين جودة حياتهم، وتحقيق أهداف الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي والاستدامة تواؤماً مع توجهات الدولة في هذه المجالات.
واطّلع سموه، خلال اللقاء، على خطط الشركة ومشاريعها المستقبلية في مجال المياه وخدماتها، ومستوى الإنتاج، وخطط تطوير شبكة المياه والتوزيع.
وثمّن سموه جهود شركة الاتحاد للكهرباء والمياه، التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء، وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي. حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

محمد الشرقي
الفجيرة
الكهرباء
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