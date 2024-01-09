17 متسابقاً يشاركون في مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم

دبي (الاتحاد)

شهد اليوم الرابع تنافساً شريفاً للفوز بالمراكز الأولى بين 17 متسابقاً ومتسابقة في مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم في الدورة «24» والتي تجرى فعالياتها في مقر جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بدبي للذكور، وجمعية النهضة النسائية للإناث، وذلك بمتابعة وحضور أعضاء اللجنة المنظمة للجائزة، وأولياء أمور المتسابقين وحضور المسابقة، وقد تسابق أمام لجنة تحكيم الذكور 8 متسابقين من مرشحي مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، وهم كل من: لقمان عثمان موينغيريزا بالفرع الأول، محمد راشد محمد النساي الحمودي بالفرع الأول، علي محمد عبدالله بن زايد المخزومي الثاني من النهاية، علي سلطان علي سلطان الشامسي الثالث من النهاية، محمد عمر محمد حامد الثالث من النهاية، محمد بلال محمد عبدالوهاب الخامس من النهاية، وأحمد سالم راشد عبيد الزعابي السادس من النهاية.

وتسابق أمام لجنة تحكيم الإناث 9 متسابقات من مرشحات مؤسسة الشارقة للقرآن والسنة، هن كل من: تسنيم محمد عبدالباسط عبدالفتاح بالفرع الأول، مريم عادل عبدالرحيم العوضي بالفرع الأول، هاجر أحمد محمد أحمد بالخامس من النهاية، علياء علي محمد الجسمي بالرابع من النهاية، نظيفة فاطمة نذير أحمد بالثاني من النهاية، شهد عادل عبدالرحيم العوضي بالثاني من البداية، حمدة محمد كرم الرئيسي بالثالث من البداية، ملك رمزي المبارك بالثالث من النهاية، ومرشحة مركز عبيد الحلو لتحفيظ القرآن بدبي مريم محمد عمران بالخامس من النهاية.

وقد أشاد فضيلة الشيخ الدكتور جمال إبراهيم إسماعيل عضو لجنة التحكيم بالمستوى الكبير والتنافس الشريف للمتسابقين بكافة فروع المسابقة، والتي تشجع على حفظ القرآن بأحكام التلاوة والتجويد والمراجعة والتخلق بأخلاق القرآن الكريم، وأنه يشكر الله تعالى على هذه الجهود المباركة التي تأتي عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»، ولا تكفي كلمات الشكر في حق الجائزة على أنشطتها ومسابقاتها التي حققت نجاحها وفاقت التوقعات ويسمع بها القاصي والداني.

من جانبه، قال ولي أمر المتسابق عبدالله شمس الحق مرشح مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم: إنه يعمل معلماً للقرآن بمركز أهل الحديث برأس الخيمة، ويدعو طلابه ومراكز التحفيظ للمشاركة في مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، لما في ذلك من تشجيع كبير لهم في حفظ ومراجعة القرآن بأحكام التجويد والتخلق بأخلاق القرآن، وقدم الشكر للجنة المنظمة للجائزة على حسن تنظيم المسابقة وجهودهم لخدمة كتاب الله وحفظته.

وقدمت اللجنة المنظمة للجائزة هدايا نقدية تم السحب عليها لجمهور حضور فعاليات المسابقة القرآنية.

مشاركة

قال ولي أمر المتسابق عبدالله إبراهيم عبدالله الشامسي مرشح مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم بفرع 5 أجزاء: إنه يحرص على مشاركة أبنائه بهذه المسابقة المباركة، فقد شارك ابنه عمار من قبل وحقق المركز الثاني، وقال إن حفظ أولاده للقرآن ساعدهم على تفوقهم الدراسي، لذا أنصح أولياء الأمور بهذا الفضل العظيم ليفوزوا بتاج الوقار يوم القيامة، وقدم شكره ودعاءه لرعاة المسابقة واللجنة المنظمة لخدمتهم كتاب الله.