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ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

ولي عهد الشارقة مترئساً الاجتماع بحضور سلطان بن أحمد القاسمي (وام)
10 يناير 2024 01:01

الشارقة (وام)

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
واعتمد المجلس، إطلاق دليل المزارع النموذجية الذي يهدف إلى تعزيز رؤية إمارة الشارقة في تحقيق الأمن الغذائي الصحي الخالي من المواد الضارة بالصحة والبيئة، وتشجيع أفراد المجتمع على البدء بالمشاريع الزراعية المستدامة، وتأسيس رواد الأعمال في مجال الزراعة الإنتاجية وتهيئتهم للزراعة المحترفة ودعم المزارع الناشئة، حيث يعمل الدليل على رفع العبء على المزارعين، واعتباره مرجعاً لأصحاب المشاريع الناشئة والمهتمين بالإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى رفع الوعي والتثقيف بأهمية الزراعة واستدامة رحلة الإنتاج الزراعي.
كما اعتمد المجلس، اتفاقية تسيير خدمة النقل الجماعي للركاب بين إمارة الشارقة ومحافظة مسقط في سلطنة عمان، والتي تأتي من منطلق تعزيز التعاون المشترك وتطويره بين الجانبين لخدمة القطاع اللوجستي، وبحسب الاتفاقية التي ستوقع بين هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة وشركة النقل الوطنية العمانية «مواصلات» سيتم توفير خدمة النقل الجماعي وتسيير رحلات يومية من محطة الجبيل في الشارقة إلى محطة حافلات العذيبة في مسقط والعكس.
إعفاء
واعتمد المجلس، إعفاء 102 مشروع من المشاريع الريادية المدعومة من مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» بنسبة 50% من رسوم الجهات الحكومية ولمدة سنتين، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 1.086 مليون درهم، من مختلف أنواع الأنشطة الاقتصادية والمتوزعة على كافة مدن ومناطق الإمارة.

الشارقة
المجلس التنفيذي
تنفيذي الشارقة
سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
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