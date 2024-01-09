ولي عهد الشارقة يستقبل راشد بن سعود المعلا

الشارقة (الاتحاد)

استقبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، أمس، سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وتبادل سموهما، خلال اللقاء، الأحاديث الوديّة، كما تناولا عدداً من الموضوعات التي تهم شؤون الوطن والمواطن، مؤكدين سموهما على أهمية الأمن والاستقرار الاجتماعي، إلى جانب توفير سبل الحياة الكريمة للأسر الإماراتية والسبل الكفيلة بتعزيز تنمية الدولة ومكتسباتها وازدهارها، سائلين المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمة الرخاء والازدهار ومواصلة تقدمها على جميع المستويات.

حضر اللقاء، بجانب سمو ولي عهد الشارقة، كل من الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ عبدالله بن سعود المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين.