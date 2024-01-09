الأربعاء 10 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ولي عهد الشارقة يستقبل راشد بن سعود المعلا

سلطان بن محمد القاسمي وراشد بن سعود المعلا خلال اللقاء بحضور سلطان بن أحمد القاسمي ( وام)
10 يناير 2024 01:01

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي
حاكم الشارقة يكرّم الشعراء الفائزين بجائزة القوافي 2023

استقبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، أمس، سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وذلك في مكتب سمو الحاكم.
وتبادل سموهما، خلال اللقاء، الأحاديث الوديّة، كما تناولا عدداً من الموضوعات التي تهم شؤون الوطن والمواطن، مؤكدين سموهما على أهمية الأمن والاستقرار الاجتماعي، إلى جانب توفير سبل الحياة الكريمة للأسر الإماراتية والسبل الكفيلة بتعزيز تنمية الدولة ومكتسباتها وازدهارها، سائلين المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمة الرخاء والازدهار ومواصلة تقدمها على جميع المستويات.
حضر اللقاء، بجانب سمو ولي عهد الشارقة، كل من الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ عبدالله بن سعود المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين.

الشارقة
سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
راشد بن سعود المعلا
آخر الأخبار
بارجة حربية تابعة للقيادة المركزية الأميركية بالبحر الأحمر (من المصدر)
الأخبار العالمية
اليمن تكثف استعداداتها لحماية الملاحة الدولية
اليوم 01:04
الأزمة السياسية انعكست على الوضع الاقتصادي والمعيشي لملايين اللبنانيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
لبنان.. تفاقم الأزمات يحرم الأطفال من التعليم
اليوم 01:04
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر: لا حديث عن مستقبل غزة قبل وقف إطلاق النار
اليوم 01:04
قوات الأمن النيجيرية خلال تأمين مهرجان محلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: تجارة الأسلحة تشعل الأزمات في الساحل الأفريقي
اليوم 01:04
مخيم مؤقت لنازحين فلسطينيين في مدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
السعودية تعرب عن رفضها القاطع لتهجير سكان غزة
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©