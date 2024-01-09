توثيق أنشطة حاكم الفجيرة خلال 2023 في فيلم شامل

الفجيرة (وام)

أصدر المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة فيلماً قصيراً يستعرض أنشطة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة على مدار عام 2023، وذلك ضمن سلسلة الفيديوهات والأفلام التوثيقية التي يصدرها المكتب الإعلامي سنوياً عن نشاطات سموه.

ويعرض الفيلم الذي يحمل عنوان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي 2023، ويبثه المكتب الإعلامي عبر قنواته الرسمية وموقعه الإلكتروني، أهم المناسبات والأحداث التي شارك فيها سموه.

ويعرض الفيلم استقبال سموه من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مجلس قصر البحر، حيث ناقش سموهما عدداً من الموضوعات والقضايا التي تهم شؤون الوطن والمواطن. ويوثق الفيديو حضور سموه الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الثاني والخمسين للدولة الذي أُقيم في مدينة إكسبو بدبي تحت شعار «رحلة نحو غدٍ مستدام»، كما يوثق الفيديو تمثيل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي للدولة في عددٍ من المحافل الدولية والعربية، حيث ترأس سموه وفد الدولة المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس في الدوحة.

وعرض الفيلم تقديم التعازي في وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح «رحمه الله»، ممثلاً لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، كما يستعرض الفيلم تسلم سموه جائزة «فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة» من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة، وذلك لفوز نادي الفجيرة للفنون القتالية بالجائزة الأولى لرياضة المرأة على مستوى الدولة.

رائدا الفضاء

يعرض الفيديو استقبال سموه لرائدي الفضاء الإماراتيين سلطان النيادي وهزاع المنصوري وفريق مهمة «طموح زايد 2» مهنئاً إياهم على نجاح أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، إلى جانب لقائه من المعلم الإنساني وسفير السلام شري شري رافي شنكار، ومناقشته في المواضيع المهمة التي تتعلق بأهمية التسامح وقيمه في بناء المجتمعات، وغير ذلك من الاستقبالات والجولات واللقاءات التي قام بها سموه على مدار العام المنصرم.