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«تريندز» يستعرض رؤيته وخطته في 2024

محمد العلي متحدثاً خلال الملتقى ( من المصدر)
10 يناير 2024 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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تحت شعار «الجاهزية للمستقبل»، نظم مركز تريندز للبحوث والاستشارات الملتقى السنوي الأول لموظفيه، وذلك في قاعة المؤتمرات الكبرى بمقره في أبوظبي، تعزيزاً لبيئة العمل الداعمة للجودة والاستدامة والتميُّز والعطاء.
وتم خلال الملتقى بحث المرحلة المقبلة من عام 2024 «عام البحث العلمي»، التي تتزامن مع اليوبيل البرونزي لـ «تريندز» وذكرى مرور 10 سنوات على التأسيس، واستعراض أبرز الإنجازات التي حققها المركز خلال العام المنصرم.
وبدأ الملتقى بكلمة للدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ «تريندز»، أشاد في بدايتها بجهود موظفي المركز وعطاءاتهم، معرباً عن اعتزازه بما حققه المركز خلال عام 2023 بفضل تفانيهم وعملهم بروح الفريق الواحد.
وقال: إن مركز تريندز، وهو يدخل عاماً جديداً، يسره وبفخر أن يؤكد أن عام 2023 كان حافلاً بالتميز والعطاء، حيث تمكن المركز من الوصول إلى مستهدفات التوطين، وتمكين الشباب في المجال البحثي والمهني، ورسخ المركز نفسه وريادته من خلال نشاطاته ومشاركاته وشراكاته وحضوره الفاعل وعالميته، وفوزه بعدة جوائز في الريادة والاستدامة، وبات نموذجاً لكل من يبحث عن التميز والابتكار المرتكز على البحث العلمي الموضوعي الهادف.
وأكد الدكتور محمد العلي أن هذا النجاح يزيدنا عزماً على الاستمرار والعطاء، والعمل ضمن ثقافة الجاهزية والتميُّز كعنوان للعمل في المرحلة المقبلة، بما يحقق الأهداف والتطوير بكفاءة وفاعلية عالمية. وتطرق إلى رؤية «تريندز» وخطته في العام الجديد 2024، موضحاً أنه تم وضع خطة بحثية وتدريبية واستشارية وتطويرية تتضمن الكثير من الأفكار والمبادرات الجديدة، التي تعزز الدور الفكري العالمي لـ «تريندز»، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عنها بشكل تفصيلي في مؤتمر صحفي شامل في القريب العاجل.

تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
الاستدامة
الإمارات
محمد عبدالله العلي
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