طلبة «الثاني عشر» يتلقون نتائج الفصل الأول على حساباتهم الرسمية

دينا جوني (دبي)

أصدرت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أمس، نتائج اختبارات نهاية الفصل الأول، لطلبة صفوف الثاني عشر في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج وزارة التربية والتعليم.

وتمكّن الطلبة من خلال الروابط المحدّثة التي عممتها المؤسسة أمس، على الإدارات المدرسية والمعلمين، من الدخول إلى حساباتهم الرسمية للاطلاع على النتائج.

ووجهت المؤسسة أن يستخدم الطالب عنوان البريد الإلكتروني المؤسسي وكلمة السر نفسها المستخدمة في دخول بوابة التعلّم الذكي والأجهزة المؤسسية لكل طالب.

في حين أبدى العديد من الطلبة رضاهم عن النتائج، اعترض آخرون على الدرجات التي حصلوا عليها خصوصاً في مادة العلوم الصحية والأحياء التي أدّوها في اليومين الأولين من الامتحانات، والتي شهدت بعض المشاكل التقنية المتعلقة بعدم مقدرة بعض الطلاب على تسليم الاختبار.

وأشار عدد من مديري المدارس الحكومية إلى أن الطلبة لم يواجهوا أي مشاكل في تحصيل نتائج الاختبار، والتي كانت متاحة فقط على حساباتهم وليس على حساب المنهل الخاص بالإدارة المدرسية.

وكانت المؤسسة قد أشارت حينها أنها رصدت عدداً من الملاحظات الواردة إليها من بعض المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة تتعلق بحدوث خلل تقني خلال تأدية الطلبة لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لمادتي الأحياء والعلوم الصحية. وأكدت المؤسسة أنها باشرت فور حدوث المشكلة في معالجة الخلل التقني بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأكدت المؤسسة أنها بدءاً من أمس، عملت على تفعيل الرابط الخاص بمراجعة نتائج امتحانات الفصل الأول لجميع الطلبة، وبإمكان جميع طلاب المدارس الحكومية في الصفوف من الثالث ولغاية الصف الثاني عشر، وكذلك طلبة الثاني عشر في المدارس الخاصة، تقديم طلب المراجعة إلكترونياً فقط على قرار تقدير درجة التقييم الختامي التي تشمل درجة اختبار نهاية الفصل وبحد أقصى 3 مواد من المجموعة «أ».

وسيتم إعلان نتائج الصفوف من التاسع إلى الحادي عشر اليوم الأربعاء 10 يناير، ونتائج طلبة الصفوف من الخامس إلى الثامن يوم غد الخميس 11 يناير، فيما سيتم إعلان نتائج الصفوف من الأول إلى الرابع يوم الجمعة 12 يناير.