الأربعاء 10 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طلبة «الثاني عشر» يتلقون نتائج الفصل الأول على حساباتهم الرسمية

طلبة «الثاني عشر» يتلقون نتائج الفصل الأول على حساباتهم الرسمية
10 يناير 2024 01:01

دينا جوني (دبي) 

أخبار ذات صلة
"تعليم": رابط خاص لتقديم طلبات الاعتراض على نتائج الامتحانات
تعرف على البرنامج الزمني لإعلان نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول

أصدرت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أمس، نتائج اختبارات نهاية الفصل الأول، لطلبة صفوف الثاني عشر في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج وزارة التربية والتعليم. 
وتمكّن الطلبة من خلال الروابط المحدّثة التي عممتها المؤسسة أمس، على الإدارات المدرسية والمعلمين، من الدخول إلى حساباتهم الرسمية للاطلاع على النتائج.
 ووجهت المؤسسة أن يستخدم الطالب عنوان البريد الإلكتروني المؤسسي وكلمة السر نفسها المستخدمة في دخول بوابة التعلّم الذكي والأجهزة المؤسسية لكل طالب.
في حين أبدى العديد من الطلبة رضاهم عن النتائج، اعترض آخرون على الدرجات التي حصلوا عليها خصوصاً في مادة العلوم الصحية والأحياء التي أدّوها في اليومين الأولين من الامتحانات، والتي شهدت بعض المشاكل التقنية المتعلقة بعدم مقدرة بعض الطلاب على تسليم الاختبار. 
وأشار عدد من مديري المدارس الحكومية إلى أن الطلبة لم يواجهوا أي مشاكل في تحصيل نتائج الاختبار، والتي كانت متاحة فقط على حساباتهم وليس على حساب المنهل الخاص بالإدارة المدرسية. 
وكانت المؤسسة قد أشارت حينها أنها رصدت عدداً من الملاحظات الواردة إليها من بعض المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة تتعلق بحدوث خلل تقني خلال تأدية الطلبة لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لمادتي الأحياء والعلوم الصحية. وأكدت المؤسسة أنها باشرت فور حدوث المشكلة في معالجة الخلل التقني بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأكدت المؤسسة أنها بدءاً من أمس، عملت على تفعيل الرابط الخاص بمراجعة نتائج امتحانات الفصل الأول لجميع الطلبة، وبإمكان جميع طلاب المدارس الحكومية في الصفوف من الثالث ولغاية الصف الثاني عشر، وكذلك طلبة الثاني عشر في المدارس الخاصة، تقديم طلب المراجعة إلكترونياً فقط على قرار تقدير درجة التقييم الختامي التي تشمل درجة اختبار نهاية الفصل وبحد أقصى 3 مواد من المجموعة «أ». 
وسيتم إعلان نتائج الصفوف من التاسع إلى الحادي عشر اليوم الأربعاء 10 يناير، ونتائج طلبة الصفوف من الخامس إلى الثامن يوم غد الخميس 11 يناير، فيما سيتم إعلان نتائج الصفوف من الأول إلى الرابع يوم الجمعة 12 يناير. 

مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
المدارس الحكومية
المدارس الخاصة
طلبة الثاني عشر
آخر الأخبار
بارجة حربية تابعة للقيادة المركزية الأميركية بالبحر الأحمر (من المصدر)
الأخبار العالمية
اليمن تكثف استعداداتها لحماية الملاحة الدولية
اليوم 01:04
الأزمة السياسية انعكست على الوضع الاقتصادي والمعيشي لملايين اللبنانيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
لبنان.. تفاقم الأزمات يحرم الأطفال من التعليم
اليوم 01:04
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر: لا حديث عن مستقبل غزة قبل وقف إطلاق النار
اليوم 01:04
قوات الأمن النيجيرية خلال تأمين مهرجان محلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: تجارة الأسلحة تشعل الأزمات في الساحل الأفريقي
اليوم 01:04
مخيم مؤقت لنازحين فلسطينيين في مدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
السعودية تعرب عن رفضها القاطع لتهجير سكان غزة
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©