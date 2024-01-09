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«الشؤون الإسلامية» توقع اتفاقية تعاون مع وزارة الحج السعودية

عمر الدرعي وتوفيق الربيعة خلال اللقاء (من المصدر)
10 يناير 2024 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية اتفاقية تعاون وتنسيق بشأن ترتيبات شؤون الحج للموسم القادم 1445هـ، وتوفير الخدمات المثالية لحجاج دولة الإمارات في المناسك لموسم الحج، ووقع عن الهيئة الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة بالندب، وعن وزارة الحج معالي توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الحج والعمرة
وقال الدكتور الدرعي: إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار الاستراتيجية التطويرية المستمرة التي تتبعها الهيئة للارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج الدولة واتباع أفضل الممارسات في منظومة وبرنامج الحج، مؤكداً اهتمام القيادة الرشيدة، وحرصها على توفير وسائل الراحة كافة لحجاج الدولة، لتمكينهم من أداء فريضة الحج بيسر وطمأنينة.
وثمن الدرعي التعاون الإيجابي مع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية والهيئة الذي يسهم في تحقيق التميز في مجال خدمة ضيوف الرحمن.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أطر التعاون لتسهيل دخول وخروج حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المملكة عبر جميع المعابر والتنسيق بين الجانبين في شتى المجالات التي تمكّن مكتب شؤون الحجاج من تقديم الخدمات لحجاج الدولة في المناسك المقدسة، وتوفير كل وسائل الراحة لهم.
 حضر التوقيع كل من عبدالله خليفة يعروف السبوسي، رئيس دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، ومحمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ود.عمر محمد شريف الخطيب، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وعدد من المسؤولين في الهيئة.

الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
السعودية
الحج
الإمارات
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