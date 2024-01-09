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5 ملايين زهرة شتوية تزيّن أبوظبي

5 ملايين زهرة شتوية تزيّن أبوظبي
10 يناير 2024 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، متمثلة بقطاع عمليات البلديات الفرعية مشروع زراعة 5,484,063 زهرة للموسم الشتوي الجاري، ضمن إطار سعي البلدية المتواصل للارتقاء بالمظهر العام للعاصمة والبر الرئيس، وتحقيقاً لهدف إسعاد السكان، وإضفاء الجمال والبهجة على المرافق العامة والشوارع والميادين، بالإضافة إلى ترسيخ القيم الجمالية، والسمات الحضارية المميزة لمدينة أبوظبي، وضواحيها، ومرافقها العامة، وعناصر البنية التحتية، حيث تم نشر هذه الزهور على جوانب الطرق، والجزر الوسطية، والدوارات والجسور، والمماشي، والممرات في مناطق متفرقة من أبوظبي والبر الرئيس، بهدف الارتقاء المستمر بالمشهد الجمالي المتناسق للمرافق العامة، وإيجاد بيئة إيجابية تبعث في نفوس السكان والزوار الراحة والسكينة.
وتتميز الزهور الموسمية الشتوية بتنوع ألوانها، وأنواعها، بالإضافة إلى رائحتها العطرية، وجمالية المشهد العام، حيث تشكل هذه الزهور لوحات من الإبداع والامتداد البصري الجميل.
وتنفذ البلدية مشاريع التزيين الطبيعي بالزهور والنباتات بما يتوافق مع معايير الاستدامة، من خلال اختيار الزهور المناسبة لبيئة الإمارات، في إطار حرص البلدية للمحافظة على الموارد واستدامتها. على الصعيد ذاته، أكدت البلدية أن أعداد الزهور المزروعة خلال عام 2023 بلغت 10,567,618 زهرة للموسمين الصيفي والشتوي.

أبوظبي
الإمارات
بلدية أبوظبي
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