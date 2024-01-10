الخميس 11 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة عجمان تنفذ الحملة المرورية الموحدة "القيادة الآمنة لسائقي الدراجات"

شرطة عجمان تنفذ الحملة المرورية الموحدة "القيادة الآمنة لسائقي الدراجات"
10 يناير 2024 10:40

نفذت القيادة العامة لشرطة عجمان، الحملة المرورية الأولى الموحدة للعام 2024 لوزارة الداخلية، تحت شعار "القيادة الآمنة لسائقي الدراجات"، بهدف تعزيز الوعي المروري لدى هذه الفئة، من خلال التأكيد على ضرورة التقيد بالتعليمات واتباع الإرشادات اللازمة للسلامة المرورية على الطرقات حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وتحقيق القيادة الآمنة للحد من وقوع الحوادث والإصابات الخطرة.

وقال المقدم راشد خليفة بن هندي نائب مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة عجمان، إن الحملة جاءت لبث التوعية والثقافة المرورية لدى سائقي الدراجات النارية والكهربائية والهوائية، بهدف الحد من الظواهر والسلوكيات الخاطئة، وإعطاء جميع مستخدمي الطريق حقوقهم في استخدامه لتحقيق أعلى مستويات السلامة، ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية.

أخبار ذات صلة
عمّار النعيمي: بناء شراكة قوية تعزز التنسيق الاستراتيجي بين الحكومة الاتحادية و«المحلية»
حميد بن عمار النعيمي يزور«إقامة عجمان»

وأوضح أن الحملة تتضمن توجيه رسائل توعية لسائقي الدراجات بأنواعها كافة لضمان سلامتهم على الطرقات، وحثهم على الالتزام بتطبيق قوانين السير والمرور الخاصة بقيادة الدراجات في جميع المراحل قبل وأثناء القيادة، والالتزام بجميع متطلبات الأمن والسلامة الواجب اتباعها عند قيادة الدراجات، والتي تتمثل في التقيد بالطرق والمسارات المخصصة، واحترام راكبيها لقوانين السير والمرور، ووضع خوذة وارتداء الملابس المناسبة وأدوات السلامة عند القيادة، والتأكد من سلامة الإطارات والمكابح وصلاحية الدراجة قبل قيادتها، والالتزام بالمسار الصحيح أثناء قيادة الدراجة على الطرق الداخلية والعامة أو مسارات الدراجات، وعدم القيادة بصورة تشكل خطراً على حياة وسلامة الآخرين.

المصدر: وام
شرطة عجمان
عجمان
آخر الأخبار
"أبوظبي الأول" يصدر أول صفقة صكوك في 2024 على مستوى العالم
اقتصاد
"أبوظبي الأول" يصدر أول صفقة صكوك في 2024 على مستوى العالم
اليوم 12:33
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بترقية خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي وتعيينه رئيساً لدار الوثائق
علوم الدار
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بترقية خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي وتعيينه رئيساً لدار الوثائق
اليوم 12:21
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بإنشاء دائرة الشارقة الرقمية
علوم الدار
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بإنشاء دائرة الشارقة الرقمية
اليوم 12:19
حاكم الشارقة يهنئ سلطان عمان بذكرى توليه مقاليد الحكم
علوم الدار
حاكم الشارقة يهنئ سلطان عمان بذكرى توليه مقاليد الحكم
اليوم 12:16
نجوم «الأبيض» أسماء من ذهب في «الآسيوية»
الرياضة
نجوم «الأبيض» أسماء من ذهب في «الآسيوية»
اليوم 11:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©