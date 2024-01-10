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علوم الدار

الموارد البشرية والتوطين: ضبط 995 شركة خاصة مخالفة لقرارات التوطين

مبنى وزارة الموارد البشرية والتوطين
10 يناير 2024 11:32

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن منظومتها الرقابية  تمكنت من ضبط 995 شركة خاصة ثبت مخالفتها لقرارات التوطين من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين، والتوطين الصوري، وذلك منذ منتصف العام الثاني لعام 2022 حتى تاريخه، وبلغ عدد حالات التوطين الصوري التي تم إثباتها 1660.

وأكدت الوزارة على التعامل بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق التزامات التوطين وفق القانون.

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ودعت الجمهور إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مخالفات
التوطين
وزارة الموارد البشرية والتوطين
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