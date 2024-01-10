الخميس 11 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يشارك في "قمة غوجارات العالمية النابضة بالحياة" في الهند

رئيس الدولة: شاركت اليوم في "قمة غوجارات العالمية النابضة بالحياة" في الهند
10 يناير 2024 12:15

شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، اليوم في "قمة غوجارات العالمية النابضة بالحياة" في الهند، إلى جانب عدد من القادة والمسؤولين من مختلف دول العالم. 

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في حسابه الرسمي على منصة إكس:"شاركت اليوم في "قمة غوجارات العالمية النابضة بالحياة" في الهند، إلى جانب عدد من القادة والمسؤولين من مختلف دول العالم.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون سلطان عمان بذكرى توليه مقاليد الحكم
رئيس الدولة: معاً.. لسعادة شعوبنا وتطوير دولنا

وأضاف سموه:"الإمارات تدعم بناء جسور التعاون التي تسهم في تحقيق التنمية والازدهار للشعوب كافة، وتؤمن بأن هذا التعاون يفتح أبواب السلام والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الهند
محمد بن زايد
ناريندرا مودي
آخر الأخبار
"أبوظبي الأول" يصدر أول صفقة صكوك في 2024 على مستوى العالم
اقتصاد
"أبوظبي الأول" يصدر أول صفقة صكوك في 2024 على مستوى العالم
اليوم 12:33
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بترقية خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي وتعيينه رئيساً لدار الوثائق
علوم الدار
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بترقية خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي وتعيينه رئيساً لدار الوثائق
اليوم 12:21
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بإنشاء دائرة الشارقة الرقمية
علوم الدار
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بإنشاء دائرة الشارقة الرقمية
اليوم 12:19
حاكم الشارقة يهنئ سلطان عمان بذكرى توليه مقاليد الحكم
علوم الدار
حاكم الشارقة يهنئ سلطان عمان بذكرى توليه مقاليد الحكم
اليوم 12:16
نجوم «الأبيض» أسماء من ذهب في «الآسيوية»
الرياضة
نجوم «الأبيض» أسماء من ذهب في «الآسيوية»
اليوم 11:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©