نورة الكعبي تلتقي وفداً من طلبة جامعة هارفارد الأميركية

التقت معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، وفداً من طلبة جامعة هارفارد الأميركية خلال زيارتهم للدولة، للاطلاع على تجربة دولة الإمارات في مختلف القطاعات، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي.

وأكدت معاليها في بداية اللقاء على أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز الشراكة مع مختلف المؤسسات الأكاديمية العالمية، والاطلاع على كافة التجارب الدولية الرائدة في مختلف المجالات، ودعم جهود التعاون والشراكة الدولية، وبما يضمن دعم التنمية والسلام للمجتمعات الإنسانية حول العالم.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من المواضيع والملفات ذات الاهتمام المشترك في المجالات العلمية والأكاديمية والثقافية، والدور الرائد الذي تضطلع به دولة الإمارات في عدد من القطاعات، بما فيها العلوم والتكنولوجيا المتقدمة والصحة والتغير المناخي والبيئة ، الأمر الذي ساهم في وصول الدولة لمكانة هامة في مؤشرات التنافسية العالمية، واستمرارية تقدمها في مختلف الأصعدة.