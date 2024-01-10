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المجلس الوزاري للتنمية برئاسة منصور بن زايد يناقش عدداً من المبادرات والمشاريع لدعم المنظومة الحكومية

المجلس الوزاري للتنمية برئاسة منصور بن زايد يناقش عدداً من المبادرات والمشاريع لدعم المنظومة الحكومية
10 يناير 2024 18:26

 ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقِد في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث جرى خلاله مناقشة عدد من المبادرات والسياسات والمشاريع الهادفة إلى تطوير منظومة العمل الحكومي بالدولة.

تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة السياسات والمشاريع الوطنية المقترحة في مجال العلوم والتكنولوجيا، والصحة، واستهلاك الطاقة، وتنظيم الأنشطة الاقتصادية بالدولة، وعدد من القرارات التنظيمية المتعلقة بالشؤون المالية.

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وفي الشؤون الحكومية، استعرض المجلس عددا من النتائج والتقارير بشأن السلامة العامة، وتقرير جهاز الإمارات للمحاسبة بشأن الحساب الختامي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022، ومستجدات تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج الهادفة لتحفيز الاستثمار الأجنبي للدولة، ونتائج تطبيق المبادرات التعليمية والاقتصادية.

المصدر: وام
منصور بن زايد
المجلس الوزاري للتنمية
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