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علوم الدار

محمد بن راشد يعلن دعم صناع المحتوى بصندوق بقيمة 150 مليون درهم

محمد بن راشد يعلن دعم صناع المحتوى بصندوق بقيمة 150 مليون درهم
10 يناير 2024 19:59

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم الأربعاء، عن دعم صناع المحتوى بصندوق بقيمة 150 مليون درهم وإنشاء مقر دائم لهم لتطوير مهاراتهم وقدراتهم والوصول بهم لمستويات عالمية.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «استضافت الإمارات اليوم 3000 صانع محتوى يتابعهم أكثر من 1.8 مليار متابع من 95 دولة حول العالم في أحد أكبر التجمعات العالمية لصناع المحتوى.. نرحب بهم في الإمارات.. ونقول لهم إن صناعة المحتوى مسؤولية.. وصناعة المحتوى علم.. وصناعة المحتوى هو مستقبل الإعلام.. وأعلنا اليوم أيضاً عن دعم صناع المحتوى بصندوق بقيمة 150 مليون درهم وإنشاء مقر دائم لهم لتطوير مهاراتهم وقدراتهم والوصول بهم لمستويات عالمية»

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
قمة المليار متابع
محمد بن راشد
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