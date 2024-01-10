"قمة المليار متابع" تكشف أسرار إضفاء الطابع الإنساني على محتوى منصات التواصل

استعرضت ورشة "كيف تحول مهاراتك الصحفية إلى محتوى رقمي باهر؟" التي شهدها اليوم الأول من "قمة المليار متابع 2024"، التي تنظم على مدار يومين في دبي، أسرار إضفاء الطابع الإنساني على محتوى منصات التواصل، مضيئة على أبرز أدوات النجاح في عالم الإعلام وأبرز الشخصيات الإعلامية التي استطاعت التحول من الصحافة التقليدية إلى صناعة المحتوى الرقمي.

وتناولت الورشة التي قدمها أمير جمعة منتج وسائل التواصل الاجتماعي في "اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ"، الاستراتيجيات التي تبناها مشاهير الإعلاميين في المجال الرقمي ووضعتهم على مفترق طرق بين الصحافة التقليدية ومنصات التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي.

ورصدت الورشة تطور وسائل الإعلام التقليدية التي تحولت إلى مراكز قوى على المستوى الإقليمي والعالمي من خلال السرد القصصي البصري الرقمي الذي نجح في جذب ملايين المتابعين.

وأكد أمير جمعة أن طريقة جمع بيانات ومعلومات عالم الأعمال وتقديم المحتوى بتنسيق جذاب، تضمن تفاعل مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي ومتابعتهم لهذا المحتوى، قائلاً: "لم تعد الطرق التقليدية مجدية في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم والكم الهائل من المحتوى على منصات التواصل، ولهذا يتوجب على صانع المحتوى أن يتأكد من فرادة المحتوى الذي يطرحه للجمهور وتميزه عن غيره، مع إضفاء الطابع الإنساني عليه وتعزيزه بالسياق التاريخي لضمان تأثيره على المتابعين".

وتطرق أمير جمعة إلى كيفية صياغة عناوين متميزة تجذب اهتمام جمهور عالم التواصل الاجتماعي وسبل تعزيز المحتوى من خلال مقاطع الفيديو والرسوم البيانية التي تسهم في ترسيخ جاذبية المحتوى وزيادة عدد القراء والمتابعين، مسلطاً الضوء على أثر الأحداث السياسية في عالم المال والأعمال.وأضاف: "شهدت الحرب الروسية الأوكرانية تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي، منها تأخر الشحنات وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، لتؤثر على المستخدمين بشكل مباشر".

ونوه جمعة بأهمية تحليل مدى تفاعل الجمهور مع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، ودراسة الجمهور المستهدف ونوع الأخبار التي يبحث عنها، لتلبية تطلعات المستخدمين واحتياجاتهم، وفي الوقت نفسه، لتعزيز أعداد المشاهدات والتفاعل مع المحتوى.