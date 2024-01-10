محمد بن راشد يلتقي أعضاء لجنة تأمين الفعاليات في دبي

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الأربعاء، أعضاء لجنة تأمين الفعاليات في دبي .

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «التقيت اليوم أعضاء لجنة تأمين الفعاليات في دبي والذين يمثلون 55 جهة مختلفة.. واستطاعوا تأمين أكثر من 6000 فعالية منذ العام 2008.. كل الشكر والتقدير لهم ولجهودهم».