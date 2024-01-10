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علوم الدار

محمد بن راشد يلتقي أعضاء لجنة تأمين الفعاليات في دبي

محمد بن راشد يلتقي أعضاء لجنة تأمين الفعاليات في دبي
10 يناير 2024 22:00

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الأربعاء، أعضاء لجنة تأمين الفعاليات في دبي .

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «التقيت اليوم أعضاء لجنة تأمين الفعاليات في دبي والذين يمثلون 55 جهة مختلفة.. واستطاعوا تأمين أكثر من 6000 فعالية منذ العام 2008.. كل الشكر والتقدير لهم ولجهودهم».

 

 

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