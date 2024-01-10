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علوم الدار

«تريندز» عضواً بالمجلس الاستشاري لأكاديمية الإمارات للهوية والجنسية

الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للأكاديمية بحضور محمد العلي ( من المصدر)
11 يناير 2024 01:16

أبوظبي (الاتحاد)

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اختارت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، عضواً في المجلس الاستشاري لأكاديمية الإمارات للهوية والجنسية، لدوره البحثي وجهوده في تطوير برامج ومبادرات الأكاديمية التعليمية.
وبينت رسالة للهيئة أن هذا الاختيار جاء تقديراً لتريندز ولما لدى الدكتور محمد العلي من خبرة ومساهمات في مجال التدريب والتعليم، مقدرة تعاونه المستمر وجهوده المبذولة في سبيل تطوير مسيرة أكاديمية الإمارات للهوية والجنسية.
وأعرب الدكتور محمد العلي عن تقديره للهيئة على اختياره لعضوية المجلس الاستشاري لأكاديمية الإمارات للهوية والجنسية، متمنياً أن يشكل هذا الاختيار قفزة نوعية في التعاون بين مركز تريندز والأكاديمية.
وقد حضر الدكتور محمد العلي الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للأكاديمية، الذي ناقش سبل تطوير برامج ومبادرات الأكاديمية التعليمية.

تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
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