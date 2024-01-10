تشجيع الأسر المنتجة على مضاعفة جهودها لدعم الأمن الغذائي

إبراهيم سليم (أبوظبي)

تواصل المسابقات المصاحبة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، في جناح الجائزة بمهرجان الشيخ زايد، “مسابقات الثروة الحيوانية”والمكونة من عدة فئات.

وأقيمت أمس مسابقة سلالة الماعز العارضي – أفضل خمس جذعات، فيما تقام اليوم، سلالة الماعز العارضي - أفضل جذع، فيما تقام غداً مسابقة سلالة الماعز العارضي - أفضل خمس معزات، ولاقت المسابقات والمهرجانات المصاحبة رواجاً بين المتسابقين، واستقطبت رواد المهرجان، الذين تابعوا وتعرفوا على السلالات المحلية وأنواعها، كما يتم توزيع جوائز يومياً على الجمهور.

وتهدف المسابقات المصاحبة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي والمقامة ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد إلى: الترويج لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي ودعم فعاليات مهرجان الشيخ زايد، وتعزيز روح المنافسة الإيجابية بين المزارعين والمربين، وتشجيع صغار المنتجين والأسر المنتجة على مضاعفة جهودهم لدعم الأمن الغذائي، وتشجيع المزارعين والمربين على تبني أفضل الممارسات والعناية بالإنتاج المحلي.

القابلية للتأقلم

وفيما يتعلق بـ “مسابقات الثروة الحيوانية”، أفادت اللجنة المنظمة بأنها تهدف إلى تشجيع المربين على اقتناء السلالات الأكثر إنتاجاً ومقاومة للأمراض مع القابلية للتأقلم مع البيئة الصحراوية، علماً بأن المسابقات المصاحبة للجائزة “الشق الحيواني” تضم (3) مسابقات رئيسية يندرج تحتها عدد (46) فئة/ شوط.

الشروط

وحددت لجنة الجائزة الشروط والضوابط العامة لمسابقات فئات الثروة الحيوانية، والتي تشمل ألا يقل عمر المشارك في المسابقات المصاحبة عن 18 سنة، وأن تكون الأغنام تحت ملكية المشارك الشخصية. وفي حال اشتراك أكثر من شخص في ملكية الأغنام فإنه يحق لأحدهم فقط المشاركة بالمسابقة من دون بقية الملاك المشتركيــن معه وذلك للفئة نفسها، وفي حال اشتراك أكثر من مالك في حيازة واحدة فإنه يجوز المشاركة في المسابقة لكل شريك.

وتمنع الشروط وضع أي علامة (قلادة / جرس/.. وما شابه) يميز الأغنام المشاركة، يشترط في مسابقة (أفضل ثلاث جذعات – إنتاج العزبة) أن تكون من إنتاج مالك العزبة أو المزرعة داخل الدولة، بخلاف بقية الفئات الأخرى، أن تكــون الأغنــام حسنـة المظهــر وذات بنيـة جسدية جيدة ومقلمة الأظلاف ومهذبة الصوف/ الشعر وخالية من العيوب والتشوهات الخلقية أو ألا تكون ثنائية الجنس، وتوفير شهادة خلو من البروسيلا لكل حيوان مشارك صادرة من جهة حكومية.

أداء القَسم

تتضمن الشروط التزام المشاركين بأداء القَسم عند تسليم الأغنام أو عند الطلب من قبل اللجنة المنظمة، لا يجوز نقل ملكية أو شراء وبيع أو استبدال الأغنام المشاركة بعد دخول لجنة التحكيم، يتم استبعاد أي مشارك يثبت عبثه بالأغنام أو استخدامــه لأي طريقــة للغـش أو التدليـس على لجنة التحكيم (من دون الرجوع إلى صاحب الحيوان) وحرمان مالكها من المشاركة في أي مسـابقة أخرى مستقبلاً، يعتبر مالك الحيوانات مسؤولاً بشكل كــامل عن الحــلال المشــارك في المســابقــات، ولا تتحمل اللجنة المنظمة للمسابقة أي مسؤولية تجاهها، ولا يسمح التصرف بالأغنام المشاركة بعد دخولها إلى المسابقة من دون موافقة مسبقة من اللجنة المنظمة،على المشــاركين الالتــزام بالأوقـــات المحــددة للمســابقة ويمنـع دخــول أي اغنــام بعد الوقت المحدد بحسب ما يتم الإعلان عنه من اللجنة لاحقاً، يسمح للمشارك إحضار عامل خاص به لرعاية الحيوانات على أن يكون لائق المظهر.