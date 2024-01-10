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علوم الدار

بحث تعزيز التعاون بين «الصناعة الأمنية» و«دفاع مدني دبي»

خلال الزيارة (من المصدر)
11 يناير 2024 01:16

 دبي (الاتحاد)

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زار الفريق خبير ثاني راشد المطروشي، مدير عام الدفاع المدني بدبي، المقر الرئيسي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، بهدف بحث سبل التعاون الأمني وتبادل الخبرات، والاطلاع على أحدث النظم الأمنية المستخدمة في الجهتين للاستفادة منها بالحد الأقصى، حيث استقبله خليفة إبراهيم السليس، المدير التنفيذي للمؤسسة، والمستشار الأمني المهندس عارف الجناحي، ومديرو الإدارات.
وخلال الزيارة، عبر المطروشي عن استعداد الدفاع المدني بدبي لتبادل الخبرات وأحدث التقنيات بين الطرفين، وشملت الجولة الميدانية زيارة إلى غرفة مراقبة الأنظمة الأمنية، حيث يعمل خبراء المؤسسة على تطوير أحدث البرامج الأمنية لمواكبة متطلبات الأمن والسلامة في دبي، واطلع على آلية تشغيل هذه البرامج وسبل التعاون الممكنة بين الجهتين للاستفادة من البرامج المتاحة، تلى ذلك جولة في المختبر التقني الذي تديره أفضل الكوادر الإماراتية الشابة، وتعمل على فحص وترخيص الأجهزة والنظم الأمنية، بالإضافة إلى دورها في تطوير وابتكار أحدث أنظمة للفحص والأخبار والاعتماد.

دبي
الدفاع المدني
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