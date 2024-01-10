هالة الخياط (أبوظبي)

أعلنت دائرة البلديات والنقل تشغيلها 40 مركبة تفتيش ذكية على مستوى إمارة أبوظبي، مستخدمة أنظمة تعمل بالذكاء الاصطناعي، بما يتيح الرصد والتحليل الذكي والاستشعار المتقدم لمشوهات المظهر العام لضمان توفير معلومات دقيقة وفورية، وبما يعزز إمكانات اتخاذ القرار والاستجابة بفعالية.

وقال فهد علي الشحي، مدير إدارة المظهر العام بالإنابة في دائرة البلديات والنقل لـ«الاتحاد»: إن توفير مركبات التفتيش الذكية يأتي تحقيقاً لرؤية القيادة نحو تبني الحلول الذكية وتكاملها ضمن مهام العمل الروتينية، وبما يساهم في رصد المشوهات للأصول الواقعة في الأماكن العامة، والتي تشوه المظهر العام للإمارة، حيث يمكن لهذه المركبات استخدام أنظمة الرصد المتقدمة، مثل الكاميرات عالية الدقة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد المشوهات وتحويلها للجهات ذات العلاقة مع تحديد مواقعها، مما يسهل اتخاذ إجراءات سريعة لإزالة المشوهات.

وأوضح الشحي أنه تم توفير 15 مركبة في مدينة أبوظبي، 13 مركبة في مدينة العين، و12 مركبة في منطقة الظفرة، حيث تجمع هذه المركبات بين التكنولوجيا المتقدمة والأتمتة لتحسين فعالية ودقة عمليات الرصد والاستجابة الطارئة، مما يؤدي إلى تقليل التكاليف وتحسين كفاءة العمليات.

وأشار الشحي إلى أن الخطة المستقبلية خلال العام الجاري ستشمل إضافة 50 مركبة ليكون إجمالي المركبات 90 مركبة تفتيش على مستوى الإمارة مع نهاية العام الجاري.

وبين أنه منذ بدء تشغيل المركبات الذكية ديسمبر الماضي تمكنت من رصد 2281 مشوهاً، مشيراً إلى أن المشروع حالياً في مرحلته التجريبية، والذي يهدف إلى تعزيز نزاهة نظام التعلم الآلي عن طريق رصد جميع المشوهات المحتملة.

وأكد الشحي أن الهدف من المشروع هو رصد المشوهات، وبفضل التكنولوجيا المتقدمة المستخدمة في هذه المركبات تضمن توفير معلومات دقيقة وفورية للمشوهات ومواقعها خلال فترة زمنية أقل، وبالتالي تعزيز قدرة اتخاذ القرار والاستجابة الفعالة لاتخاذ إجراءات الإزالة السريعة من قبل الجهات المعنية.

وأفاد بأن أنظمة الذكاء الاصطناعي المزودة بالمركبة ستساهم في تسهيل الإجراءات على الطاقم الرقابي المكلف في المناطق، حيث لا يتطلب من المفتش النزول من المركبة والبدء بالإجراءات في أنظمة التفتيش حسب الإجراءات التقليدية المعمول بها ولا تتطلب أي تدخل يدوي من قبل المفتش، وهذا ما ساهم في تقليل الوقت المستهلك وعزز فعالية عمليات التفتيش بشكل عام.

يشار إلى أن مدينة أبوظبي حافظت على صدارتها للمركز الأول كأذكى مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023 للمرة الثالثة على التوالي وفق مؤشر IMD المدن الذكية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، بالتعاون مع جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم، كما احتلت العاصمة الإماراتية المرتبة الـ 13 عالمياً من بين 141 مدينة شملها التصنيف العالمي في نسخته الحالية متجاوزةً عدة عواصم عالمية، وفقاً للدراسة السنوية التي يجريها المعهد العالمي عن المدن الذكية ومدى تطورها، وذلك ضمن استطلاع رأي شمل 120 شخصاً مقيماً في 118 مدينة حول العالم.

مركبات التفتيش الذكية

يأتي إطلاق مركبات التفتيش الذكية تأكيداً لالتزام دائرة البلديات والنقل بدعم مسيرة التحول الرقمي وتوظيفها لخدمة المجتمع وتعزيز رفاهيته وجودة حياته، حيث إن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وتطوير مبادرات المدن الذكية في مختلف القطاعات المجتمعية والخدمية والاقتصادية، يكرس مكانة مدينة أبوظبي مدينة ذكية ومستدامة، وواحدة من أفضل الوجهات العالمية للعيش والعمل والزيارة.