انطلاق اختبارات «أصحاب الهمم» في جائزة رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكد أحمد محمد الشحي، مدير عام مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، حرص جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم في دورتها الـ 22 على إشراك فئة مهمة في المجتمع ضمن فئاتها المتعدد، وهي فئة أصحاب الهمم بهدف تشجيعهم على حفظ القرآن الكريم.

جاء ذلك خلال انطلاق اختبارات جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم في دورتها الـ 22، الخاصة بأصحاب الهمم، والتي يشارك بها 137 متسابقاً من الذكور والإناث، من مواطني ومقيمي الدولة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ونادي الثقة للمعاقين في إمارة الشارقة ونادي دبي لأصحاب الهمم، والعديد من مراكز الرعاية والتأهيل على مستوى الدولة.

وأوضح الدكتور أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي، أمين عام جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم ورئيس اللجنة العليا المنظمة، أن الجائزة انطلقت في الشهر الماضي بمشاركة 2169 متسابقاً ومتسابقة من 56 جنسية يتنافسون في أكثر من 12 مسابقة متنوعة، منها فئة أصحاب الهمم، هذه الفئة التي تحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

كما ضمت الجائزة ضمن فئاتها المتعددة الاختبارات الخاصة بنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، بمشاركة 283 نزيلاً ونزيلة، والتي تقام في كل من إمارة أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة، وذلك في إطار حرص الجائزة على تحقيق النفع العام وبناء الشراكات المتميزة مع المؤسسات ذات الأهداف المشتركة، بما يضمن تحقيق رؤية دولتنا المباركة وتحقيق أهدافها الرائدة في غرس المواهب وتنميتها، وانطلاقاً من رؤية الجائزة وأهدافها في تحقيق النفع للجميع، والعناية بفئة النزلاء، وتحفيزهم على حفظ القرآن الكريم والتنافس فيما بينهم، وغرس القيم الإيجابية والتميز والأخلاق الفاضلة في نفوسهم.

ونوه أمين عام جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم ورئيس اللجنة العليا المنظمة، أنه تم التنسيق مع إدارات المؤسسات العقابية والإصلاحية على مستوى الدولة، لمشاركة واسعة ضمت 283 نزيلاً ونزيلة، منهم 238 من فئة الذكور، و45 من فئة الإناث، سيتنافسون فيما بينهم على 3 أفرع قرآنية، الفرع الأول حفظ جزئين، والفرع الثاني جزء واحد، والفرع الثالث نصف جزء عم.