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علوم الدار

ولادة توأم ملتصق في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال

مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال بالشارقة (أرشيفية)
11 يناير 2024 01:16

دبي (الاتحاد)

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تمكّن الفريق الطبي بقسم النساء والولادة في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، من إجراء عملية قيصرية ناجحة لسيدة حامل بتوأم متلاصق، حيث تم تشخيص الحمل بمركز تعزيز الأسرة في الشارقة التابع للمؤسسة، وعليه تم تحويلها للمستشفى لمتابعتها وتوليدها، في عملية استغرقت نصف ساعة.
وأسهمت كفاءة الطاقم الطبي للمؤسسة في دقة تشخيص الحالة وسرعة متابعتها، حيث بدأت السيدة بمراجعة مركز تعزيز الأسرة بالشارقة في مرحلة متأخرة من الحمل، وعليه تم إجراء الفحوصات اللازمة والتي بينت حملها بتوأم سيامي متلاصق، وتم تحويل الحالة في شهرها السابع من الحمل إلى مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، والذين قاموا بتوليدها ومتابعتها.
وأشادت الدكتورة صفية الخاجة، مدير مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، بالفريق الطبي المتميز والكادر المؤهل للمؤسسة بالمراكز الصحية والمستشفيات.
بدورها، أفادت الدكتورة منى خلفان سبت، استشاري نساء وولادة وطب الجنين في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، أن تعامل الطاقم الطبي من استشاريين مؤهلين بشكل احترافي أسهم في نجاح عملية الولادة القيصرية واستخراج التوأم بكل يسر دون تعريض حياة أي منهما للخطر، وذلك لكون الالتصاق في منطقة أسفل البطن ومن الصعب استخراجهما في نفس الوقت بدون الإجراءات الطبية السليمة التي تم اتباعها، مشيرة أن العملية استغرقت نصف ساعة، وتعتبر هذه هي المدة الاعتيادية للعمليات القيصرية الطبيعية، ولكن من خلال اتباع الأسلوب الكلاسيكي في إجراء الجراحة.
نادرة
يذكر أن ولادة توأم متلاصق تعد إحدى الحالات النادرة التي تحدث لواحدة من بين 50 إلى 60 ألف ولادة، وتحتاج إلى تشخيص مبكر ودقيق للحالة للتمكن من توليد الأجنة بطريقة سليمة ودون التسبب في حدوث أي مضاعفات قد تؤثر على صحة الأم أو المواليد.

مستشفى القاسمي
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
الشارقة
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