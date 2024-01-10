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علوم الدار

جامعتا أبوظبي والعلوم الماليزية تعززان تعاونهما الاستراتيجي بالعلوم الصحية

جامعتا أبوظبي والعلوم الماليزية تعززان تعاونهما الاستراتيجي بالعلوم الصحية
11 يناير 2024 01:16

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت كلية العلوم الصحية بجامعة أبوظبي مذكرة تفاهم استراتيجية مع كلية العلوم الصحية بجامعة العلوم الماليزية (USM)، المؤسسة الأكاديمية الرائدة في ماليزيا في مجال البحوث والدراسات، وذلك في إطار الجهود الدائمة لجامعة أبوظبي لتزويد طلبتها بتجارب أكاديمية رفيعة المستوى، وتعزيز مجالات البحث العلمي ورفد برامجها التعليمية بالتدريب اللازم في مجال العلوم الصحية.
تنص مذكرة التفاهم على تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين من خلال تسهيل تبادل الطلبة والإداريين وأعضاء هيئة التدريس، والارتقاء بأساليب التدريس والتعلم عالي الجودة، عبر تبادل المعارف ونقل والخبرات. وأكد البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي، حرص جامعة أبوظبي على التعاون مع مؤسسات أكاديمية مرموقة مثل جامعة العلوم الماليزية، وقال: نعمل دائماً مع شركائنا الاستراتيجيين لتسهيل تجارب التعلم المتبادل الرائدة، والتي تعمل على إعداد طلبتنا لسوق العمل المتطور باستمرار. 
من جانبه، قال البروفيسور داتو سيري عبد الرحمن محمد، نائب رئيس جامعة العلوم الماليزية: نحن على ثقة بأن هذا التعاون البناء، الذي يؤكد على التنوع والشمول، سيسهم في توسيع آفاقنا البحثية ويعزز التطوير المهني لطلابنا وأعضاء هيئة التدريس، وسيقودنا معاً لتحقيق إنجازات بارزة في مجالات البحث والتطور الأكاديمي.

جامعة أبوظبي
ماليزيا
العلوم الصحية
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