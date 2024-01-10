نهيان بن مبارك: فخورون بالتزامنا بالمسؤوليات العالمية

دبي (وام)

قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، إن العمل في شبكة الاستدامة العالمية يجسد ويحتفل بالروابط الإنسانية والتعاون الدولي في سبيل قيم، وأهداف إنسانية سامية، وهي قيم أساسية بالنسبة لنا جميعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نفخر بالتزامنا بالمسؤوليات العالمية، بقيادة حكيمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث تطورت دولتنا بطرق تعكس رؤية عالمية وقيماً.

وأضاف معاليه: تعلمنا من صاحب السمو رئيس الدولة أن ازدهار مستقبلنا يعتمد على قدرتنا على توفير الفرص والأمان والحرية للأفراد جميعاً لتحقيق أهدافهم واحتياجات شعبنا بأسره فالرعاية الصحية، والتعليم، والتنمية الاقتصادية، والتوظيف، وخدمات الأسرة كلها تحظى بالاهتمام من حكومتنا، بقيادة وتوجيه صاحب السمو رئيس الدولة، في الوقت نفسه، نشارك بنشاط في تعزيز التنمية الاقتصادية والرفاه العالمي. وتظهر دولتنا دورها النشط أيضاً في رعاية الآخرين في جميع أنحاء العالم من خلال تقديم الموارد والإمدادات والعمال المساعدين للمجتمعات الأجنبية في حالات الضيق.

جاء ذلك خلال كلمة معاليه التي ألقاها في افتتاح مؤتمر شبكة الاستدامة العالمية والذي تستضيفه الإمارات العربية المتحدة في دبي لمدة يومين، بحضور عددٍ كبيرٍ من القيادات الفكرية والدينية والتنموية، حول العالم، إضافة للمؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

وقال معاليه: إن عملكم في شبكة الاستدامة العالمية يجسد ويحتفل بالروابط الإنسانية والتعاون الدولي في سبيل أهدافكم. هذه القيم أساسية بالنسبة لنا جميعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نفخر بالتزامنا بالمسؤوليات العالمية.

وأوضح معاليه أن حالة العالم اليوم والأحداث المؤلمة الأخيرة تثبت مدى ضرورة تعاوننا لتحقيق أهداف الاستدامة للأمم المتحدة، مؤكداً أن هذه الأحداث الدرامية يمكن أيضاً أن تحجب قضايا العمل القسري والعبودية الحديثة والاتجار بالبشر وعمالة الأطفال، وصعوبات الفقر اليومي ونقص الفرص التي يتحملها ملايين الناس في جميع أنحاء العالم.

العبودية الحديثة

وأشار إلى أنه «وفقاً لمنظمة العمل الدولية، هناك حوالي 40 مليون شخص في العبودية الحديثة، و152 مليون طفل يعملون فيما يقدر البنك الدولي أن 700 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع، حيث يعيشون بأقل من 9 دراهم في اليوم. ووفقاً لـ(يونيسف)، من بين نحو 2.5 مليار طفل في العالم، يعيش أكثر من مليار طفل في الفقر. تقول (يونيسف) إن أكثر من 20 ألف طفل يموتون يومياً بسبب سوء ظروف العيش، وهذه إحصائيات مثيرة للتأمل، بغض النظر عن مصدر الإحصائيات، فالرسالة متسقة ومحبطة بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، فإن آفاقهم كانت وستظل مظلمة ما لم نتصرف».

مستقبل أفضل

قال رضا جعفر، مؤسس شبكة الاستدامة العالمية (GSN)، إن التنمية المستدامة هي 17 هدفاً عالمياً اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وقد تم تصميمها لتكون «مخططاً لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع»، وتسعى هذه الأهداف، التي تم وضعها في عام 2015، ومن المتوقع تحقيقها بحلول عام 2030 وعلى سبيل المثال لا الحصر، إلى إعمال حقوق الإنسان للجميع، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات، والقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والقضاء على الجوع في العالم.