«إيدج» شريك استراتيجي لمعرضي ومؤتمر «يومكس» و«سيمتكس» 2024

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة أدنيك أن مجموعة إيدج ستكون شريكاً استراتيجياً للدورة السادسة لمعرضي ومؤتمر «يومكس» و«سيمتكس» 2024، والتي ستقام برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، في الفترة من 22 إلى 25 يناير الجاري، وذلك بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «يسعدنا الإعلان عن هذه الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة إيدج باعتبارها شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المحلية والإقليمية».

وأوضح أن هذه الشراكة تعكس التزام مجموعة أدنيك بدعم جهود أبوظبي كوجهة رائدة في مجال التكنولوجيا العالمية والابتكار والإبداع، وبالتالي المساعدة في دفع القطاعات الحيوية وتنويع الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة.

وأفاد بأن دعم ورعاية مجموعة إيدج، لمعرضي ومؤتمر «يومكس» و«سيمتكس» يأتي باعتبارها توفر منصات فريدة تربط صناع القرار والمبتكرين ومقدمي الحلول الأمنية من جميع أنحاء العالم للتعاون انطلاقاً من أبوظبي.

شريك استراتيجي

ومن جانبه، قال منصور الملا، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: «نحن فخورون بالعودة كشريك استراتيجي لمعرضي «يومكس» و«سيمتكس» 2024 للمرة الثالثة على التوالي، حيث يشكل المعرضان والمؤتمر منصات مثالية لاستعراض أحدث الحلول في مجال التكنولوجيا غير المأهولة والمستقلة».

وأوضح أن مجموعة إيدج تسعى لإقامة شراكات جديدة مع شركاء دوليين والتعاون مع الشركات الناشئة المتخصصة بتقديم تكنولوجيات رائدة، كما سيتم عرض مجموعة من أنظمة التكنولوجيا المتقدمة التي ستساهم في تعزيز مكانة منتجات مجموعة إيدج دولياً في هذا القطاع.

وأشار الملا إلى أن تميز مجموعة إيدج في قطاع التكنولوجيا المتقدمة التي تدمج أكثر من 20 كياناً في أربع مجموعات أساسية: المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، والحرب الإلكترونية والتكنولوجيات السيبرانية، والتجارة ودعم الشركات.

وأضاف: تعمل مجموعة إيدج على استثمار الفرص ودعم الابتكار في المجالات الحيوية والدقيقة، بما في ذلك الذخائر الدقيقة والأنظمة المستقلة البحرية والبرية والأسلحة الصغيرة والحرب الإلكترونية والاستخبارات والتدريب والتكنولوجيات السيبرانية.

وتحت عنوان «الارتقاء إلى آفاق جديدة: تأثير التقنيات الجديدة في عصر الأنظمة غير المأهولة المتطور» سيناقش مؤتمر «يومكس وسيمتكس»، أحدث الأفكار حول كيفية تشكيل التقنيات الجديدة لمستقبل هذا القطاع المهم للغاية والمتنامي.

ومن خلال تحليلات ورؤى الخبراء التي يتم استعراضها خلال جلسات المؤتمر، سيوفر الحدث منصة مثالية لقادة الصناعة والتقنيين والمتحمسين للتعامل مع أحدث الابتكارات وتبادل الأفكار حول القضايا الرئيسية.

وسيوفر معرضا «يومكس وسيمتكس 2024» فرصة مناسبة واستثنائية للشركات العالمية الكبرى وقادة القطاع وكبار المصنعين والشركات الناشئة لبناء شراكات تجارية جديدة والحصول على الرعاية للابتكارات التقنية الجديدة التي ستحدد مستقبل قطاع الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب والذكاء الاصطناعي.

وستعرض الدورة السادسة لمعرضي «يومكس وسيمتكس» مجموعة واسعة من المميزات الجديدة، بما في ذلك التركيز على مجموعة واسعة من القطاعات كالنقل والبناء والتصنيع والطاقة والاقتصاد، هذا بالإضافة لطرح تكنولوجيات جديدة في القطاع المدني، كما سيتم تقديم جوائز خاصة لأفضل المنتجات الجديدة وأكثرها تميزاً حسب كل قطاع.

وستشهد فعاليات الدورة الجديدة استحداث منصة «يومكس التجارية» الفريدة من نوعها التي ستوفر للشركات المدنية والدفاعية عرض أحدث تقنياتها ومنتجاتها وخدماتها، كما سيتم تقديم مجموعة من العروض الحية في تلال سويحان، بما في ذلك العروض البرية والبحرية الجديدة المبتكرة التي تستضيفها أدنيك مارينا.