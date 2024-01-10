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1600 مشاركة لـ«موسيقى شرطة أبوظبي» في 2023

1600 مشاركة لـ«موسيقى شرطة أبوظبي» في 2023
11 يناير 2024 01:17

أبوظبي (الاتحاد)

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شاركت فرقة موسيقى شرطة أبوظبي، التابعة لإدارة المراسم والعلاقات العامة، بنحو 1603 فعاليات خلال عام 2023، حيث أوضح العميد سيف سعيد الشامسي، مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة، أن المشاركات شملت مختلف المناسبات المجتمعية والرياضية والثقافية والمهرجانات والمعارض الدولية، ومن أبرزها المشاركة في الاحتفالات بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومهرجان الشيخ زايد بالوثبة، وفعاليات ماراثون «أدنوك -أبوظبي»، والفعاليات المصاحبة للملتقى الأسري الرابع، ومعرض أبوظبي للصيد والفروسية 2023، ومهرجان الظفرة البحري، ومهرجان السمحة التراثي، إضافة إلى مهرجانات عالمية منها هامبورغ «تاتو»، وهانوفر للفرق العسكرية بجمهورية ألمانيا الاتحادية.
وأكد الشامسي اهتمام شرطة أبوظبي وحرصها المستمر على رفد ودعم الفرقة الموسيقية بأفضل العناصر وأحدث الآلات والمعدات الموسيقية المستخدمة عالمياً، لرفع مستوى أداء الفرقة من جميع النواحي، وتقديم أفضل العروض، واختيار المقطوعات الموسيقية التي تتوافق مع كل مناسبة، باعتبار الفرقة شريكاً أساسياً في نجاح المعارض والمهرجانات وتلبية رغبات الجمهور.

موسيقى شرطة أبوظبي
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