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علوم الدار

«دبي الرقمية» تُطلق مسح دخل وإنفاق الأسرة 2024

«دبي الرقمية» تُطلق مسح دخل وإنفاق الأسرة 2024
11 يناير 2024 01:17

دبي (الاتحاد)

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أعلنت هيئة دبي الرقمية عن إطلاق «مسح دخل وإنفاق الأسرة 2024»، وذلك ضمن المسح الوطني الذي يتم تنفيذه من قبل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء على مستوى الدولة، وبالتعاون مع المراكز الإحصائية المحلية، والذي يستمر لمدة عام كامل.
 وأشارت هيئة دبي الرقمية إلى أن هذا المسح سيوفر البيانات الحقيقية التي تسمح لصنّاع القرار وراسمي السياسات بإطلاق المبادرات الاجتماعية التي تسهم في تعزيز مسيرة صنع المستقبل، وترسيخ مكانة دبي كنموذج للمدينة التي تحقق الرفاه والسعادة للأسر والأفراد وللمجتمع بوجه عام استناداً إلى المعطيات والبيانات الواقعية. ودعت «الهيئة» إلى أوسع استجابة من قبل الأسر والأفراد للمشاركة بهذا المسح الذي يقوم به باحثون متخصصون ومتمرسون في جمع البيانات والتدقيق عليها بطريقة تسمح بتحليلها للخروج بنتائج عالية الجودة تخدم الأهداف العليا لحكومة دبي. ويتمتع المشاركون في المسح بالمعرفة والخبرات اللازمة، وهم يحملون الهويات المخصصة بـ«الهيئة»، وخضعوا جميعاً للتدريبات اللازمة للقيام بهذا النوع من المسح.

دبي
دبي الرقمية
المسح الوطني
المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء
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