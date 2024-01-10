نهيان بن مبارك يحضر أفراح العامري والشمري في أبوظبي

أبوظبي (وام)

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد أحمد صالح العامري، بمناسبة زفاف نجله «حسين» إلى كريمة قبلان مطر الشمري.

كما حضر معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، الحفل الذي أقيم بمجلس محمد خلف في أبوظبي بحضور عدد من كبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من الأهل والأصدقاء. تخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية.

وهنّأ معاليه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.