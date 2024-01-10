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اهتمام إعلامي لافت بزيارة محمد بن زايد للهند

الصحف الهندية تبرز عمق العلاقات بين البلدين (أرشيفية)
11 يناير 2024 01:17

أحمد آباد (وام)

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تصدرت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، العناوين الرئيسة لوسائل الإعلام الهندية، ولقاؤه مع دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند. 
وأكدت الصحف الهندية في تقاريرها بالصفحات الأولى، عمق العلاقات بين البلدين، وأن الزيارة تعد إحدى أبرز الأحداث في قمة غوجارات العالمية النابضة بالحياة في جانديناجار التي انطلقت أمس، ويفتتحها مودي، وسيحل صاحب السمو رئيس الدولة الضيف الرئيس فيها. 
فمن جانبها قالت صحيفة انديان اكسبريس، إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي، حرص على القيام بجولة ترويجية بطول 3 كيلومترات، مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في أحمد آباد أمس الأول، لافتة إلى أن الجولة بدأت من المطار، واستغرقت 15 دقيقة حتى جسر إنديرا في مدينة أحمد آباد، وقد تجمع عدد كبير من الناس على جانبي الطريق لاستقبالهما. وأشارت إلى أنه على طول الطريق تم نصب لافتات للترحيب بصاحب السمو رئيس الدولة.
وأضافت الصحيفة في تقرير مطول لها، أنه قبل الجولة الترويجية، استقبل مودي صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في مطار سردار فالابهبهاي باتل الدولي، موضحة أنه بعد الاستقبال حرص مودي على الترحيب بصاحب السمو رئيس الدولة، ونشر على حسابه على موقع إكس «تويتر سابقاً»: «مرحباً بكم في الهند أخي سمو الشيخ محمد بن زايد، إنه لشرف لي أن تزورنا».
الشراكة الإماراتية الهندية
وفي الإطار نفسه، قالت صحيفة إنديان تايمز في صدر صفحاتها، إنه لتعزيز العلاقات الهندية - الإماراتية قبل قمة غوجارات العالمية النابضة بالحياة، عقد رئيس الوزراء ناريندرا مودي اجتماعاً ثنائياً مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حيث تم التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم. 
وركزت الصحيفة على أن هذا اللقاء بين صاحب السمو رئيس الدولة ومودي، يعد اللقاء الرابع بينهما خلال أقل من سبعة أشهر، حيث أشاد الزعيمان بالتطور السريع للشراكة الإماراتية الهندية، وأكدا مجدداً التزامهما بالعمل من أجل حياة مزدهرة من أجل كلا الشعبين. أما صحيفة هندوستان تايمز، فقد أكدت أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تعد إحدى أبرز الأحداث في قمة غوجارات العالمية النابضة بالحياة في جانديناجار، وستعزز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين.

الإمارات
محمد بن زايد
الهند
ناريندرا مودي
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