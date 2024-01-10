سيف بن زايد يهنئ عمار النعيمي بفوزه بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي

هنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، بفوزه بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي لفئة الشخصية الرياضية الإماراتية.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «أبارك لأخي سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، فوزه بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي لفئة الشخصية الرياضية الإماراتية، تكريم مستحق وجد أهله، وتقدير متميز لجهودكم المتواصلة وإسهاماتكم المؤثرة في دعم وتطوير المسيرة الرياضية على المستوى المحلي والاتحادي».