الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 5.8 درجة مئوية في ركنة ( العين) الساعة 06:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة "إكس"، صباح اليوم.

#أقل_ درجة_ حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 5.8 درجة مئوية في ركنة ( العين) الساعة 06:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات#The_ lowest_ temperature recorded over the country today morning was 5.8 °C in Raknah (Al Ain) at 06:45 UAE Local time. pic.twitter.com/Z5IHsbvkBk — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) January 11, 2024