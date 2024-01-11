حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بإنشاء دائرة الشارقة الرقمية

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بإنشاء دائرة الشارقة الرقمية.



ونص المرسوم على أن تُنشأ بموجبه دائرة حكومية في إمارة الشارقة تسمى: «دائرة الشارقة الرقمية»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها. وبحسب المرسوم تحل دائرة الشارقة الرقمية محل دائرة الحكومة الإلكترونية لإمارة الشارقة ومكتب الشارقة الرقمية، وتؤول إلى الدائرة كافة حقوق وأصول وموجودات والتزامات دائرة الحكومة الإلكترونية ومكتب الشارقة الرقمية.



كما يُنقل موظفو دائرة الحكومة الإلكترونية ومكتب الشارقة الرقمية إلى دائرة الشارقة الرقمية بدرجاتهم ومخصصاتهم المالية وسائر مزاياهم الوظيفية.