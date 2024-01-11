حاكم رأس الخيمة يهنئ سلطان عُمان بذكرى توليه مقاليد الحكم

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى تولي جلالته مقاليد الحكم في سلطنة عمان.

وقال سموه في برقيته:«أهنئ أخي صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في سلطنة عُمان الشقيقة.. تمنياتي لجلالته بموفور الصحة ودوام العافية، وللأشقاء في سلطنة عُمان بمزيد من التقدم والرخاء والازدهار، في ظل مسيرة الخير والنماء التي يقودها جلالته». كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق.