حاكم الشارقة يوقع اتفاقية تعاون بين جامعتي كلباء وموناش الأسترالية

وقّع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة كلباء، صباح اليوم الخميس، في مقر الجامعة، اتفاقية تعاون بين جامعتي كلباء وموناش الأسترالية، وذلك لإنشاء برنامج بكالوريوس التربية البدنية والعلوم الرياضية.



وتنص الاتفاقية، التي وقعتها عن جامعة موناش البروفيسورة سوزان أليوت، نائب مدير الجامعة، على التعاون بين الجامعتين لإنشاء برنامج علمي أكاديمي لمدة أربع سنوات في التربية البدنية والعلوم الرياضية في جامعة كلباء، والمساهمة المشتركة لدعم وتطوير البنية التحتية لمرافق الكلية المتنوعة، بما ينعكس على تقديم أفضل الخدمات للبرنامج التعليمي، لتخريج كوادر مؤهلة في العديد من الأقسام التي يتضمنها البرنامج المتخصص في تعزيز التميز في التعليم والممارسة المهنية في مجال التربية البدنية وعلوم الرياضة.



وتقوم رؤية البرنامج على أن يكون برنامجاً رائداً ومؤثراً في مجاله لتنمية بيئة تعليمية شاملة ومبتكرة، بينما تعكس رسالته العمل على إثراء المجتمع من خلال التعليم الاستثنائي، والبحث الرائد في المجال الرياضي والشراكات التعاونية مع مختلف أركان المجتمع. ويهدف إلى تزويد الخريجين بالمعرفة النظرية والعملية والتقنية الشاملة، وقدرات التفكير النقدي والإبداعي، ومهارات حل المشكلات، فضلاً عن القدرات التعاونية والقيادية اللازمة ليكونوا محترفين فعالين في التربية البدنية وعلوم الرياضة والتدريب الرياضي وإدارة الرياضة، إلى جانب إعداد خريجين قادرين على دمج المعرفة والمهارات للقيادة والابتكار والبحث في مجالات التعليم. كما يهدف البرنامج إلى إعداد خريجين مؤهلين وقادرين على تفسير وتقييم وتطبيق السياسات والنظريات والتقنيات والأساليب والممارسات والتقنيات المحلية والعالمية في مجال التخصص الرياضي وإدارته، من أجل تهيئة بيئات متكاملة تعزّز جودة التعليم والمشاركة الرياضية والتدريب في دولة الإمارات، إضافة إلى دعم الخريجين ليكونوا مؤهلين لتلبية الاحتياجات المتنوعة للأفراد والمجموعات والمجتمعات، في مجالات تخصصاتهم الرياضية وقيادة العمل الإداري والاحترافي فيها.



وسيقدم برنامج التربية البدنية والعلوم الرياضية لخريجيه فرصاً متنوعة في مجال عمل التدريب الفني على مستوى الأندية الرياضية ومراكز اللياقة البدنية، والمدارس والجامعات، وتأهيل وتدريب ذوي الإعاقة من الطلبة، إلى جانب العمل في التطوير الرياضي والإدارة الرياضية، ومتخصصي العلوم الرياضية، والسلك العسكري. وبعد مراسم توقيع الاتفاقية، قدم صاحب السمو حاكم الشارقة درع جامعة كلباء التذكاري إلى البروفيسورة سوزان أليوت، فيما تسلم سموه هدية تذكارية من جامعة موناش. حضر مراسم توقيع الاتفاقية إلى جانب صاحب السمو رئيس جامعة كلباء، كل من الدكتور صلاح بن بطي المهيري، رئيس هيئة تنفيذ المبادرات، ومحمد عبيد الزعابي، رئيس دائرة التشريفات والضيافة، والدكتورة محدثة الهاشمي، رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والدكتور سيف سالم القايدي، مدير جامعة كلباء، والدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، والدكتور أحمد الشماع، مدير جامعة خورفكان، وعدد من أعضاء مجلس أمناء جامعة كلباء بجانب ممثلي جامعة موناش الأسترالية.