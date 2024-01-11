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علوم الدار

حاكم الشارقة يعتمد التقسيمات الإدارية الجديدة لضاحيتي مهذب والزبير

حاكم الشارقة يعتمد التقسيمات الإدارية الجديدة لضاحيتي مهذب والزبير
11 يناير 2024 16:19

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة التقسيمات الجديدة لضاحيتي مهذب والزبير.

ويتم تقسيم منطقة بساتين الزبير إلى «حي الدبدبة شمال» و«حي الدبدبة جنوب»، وأضيف حي «القطينة» إلى ضاحية «مهذب» لتشمل «ضاحية مهذب» أحياء «القطينة، والشنوف، وهديبة».

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كما تم دمج منطقتي «مهذب سكني» و«طوي مهذب» لتصبح منطقة «مهذب سكني» وتتبع ضاحية مهذب، كما عُدل مسمى منطقة «طوي مهذب زراعي» إلى «مهذب زراعي».

ولفتت دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة المتعاملين إلى أن الدائرة ستقوم بتحديث كافة خرائط الأراضي بالمناطق المذكورة وفقاً للمسميات والحدود الجديدة للضواحي والمناطق، إضافة لإجراء التنسيق اللازم مع كافة الجهات المعنية بحكومة الشارقة.

المصدر: وام
حاكم الشارقة
الشارقة
سلطان القاسمي
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