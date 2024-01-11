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علوم الدار

حمدان بن زايد يطلع على مشاريع ومبادرات قطاع الطاقة والمياه التي يتم تنفيذها في منطقة الظفرة

حمدان بن زايد يطلع على مشاريع ومبادرات قطاع الطاقة والمياه التي يتم تنفيذها في منطقة الظفرة
11 يناير 2024 16:34

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة في قصر النخيل معالي المهندس عويضه مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي .

واطلع سموه خلال اللقاء على أبرز المشاريع الحالية والمستقبلية في منطقة الظفرة ومن أهمها مشاريع قطاع المياه والكهرباء ونمو الطلب المتوقع عليها خلال السنوات المقبلة وجهود الدائرة في تعزيز ملف توطين القطاع ومبادرة نافس والخدمات المقدمة للمستهلكين في الإمارة وتحسين مستوى رضاهم .

كما تعرف سموه على مبادرات الدائرة فيما يخص الإستغلال الأمثل للمياه المعاد تدويرها خلال العام الماضي وتوقعات الطلب عليها مستقبلاً وتعاونها مع شركاء القطاع والشركاء الاستراتيجيين في تنفيذ كافة الحلول المناسبة التي تهدف لخفض استهلاك المياه والاستغلال الأمثل للموارد المائية واستدامة قطاع الزراعة في إمارة أبوظبي.

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وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بجهود دائرة الطاقة - أبوظبي في قيادة جهود تحول قطاع الطاقة في الإمارة بما يحقق متطلبات الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية في الإمارة وتسخيرها للأجيال الحالية والقادمة، وذلك تماشياً مع رؤية أبوظبي 2030 التي تهدف إلى إنشاء مجتمع واثق وآمن واقتصاد مستدام ومنفتح.

وثمن سموه مبادرات الدائرة في وضع الاستراتيجيات والسياسات واللوائح التنظيمية لتنويع وتأمين مصادر الطاقة وضمان أمن واستقرار واستدامة إمدادات الطاقة والمياه وتعزيز كفاءة استخدامهما لكافة المستهلكين في إمارة أبوظبي.

حضر اللقاء .. سعادة أحمد مطر الظاهري رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة عيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وسعادة الدكتورة شيخه سالم الظاهري ، الأمين العام لهيئة البيئة أبوظبي وسعادة سعيد محمد السويدي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للتوزيع وسعادة أحمد سليمان الشامسي الرئيس التنفيذي لشركة ابوظبي لخدمات الصرف الصحي.

المصدر: وام
حمدان بن زايد
الإمارات
الظفرة
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