عبدالله بن زايد يهنئ المغرب لفوزها برئاسة مجلس حقوق الإنسان

أبوظبي (وام)

هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة فوز الممثل الدائم للمغرب برئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه سموه، اليوم، بمعالي ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، معرباً عن أمنياته للمملكة بالتوفيق والسداد خلال فترة رئاستها.

وأكد سموه، أن رئاسة المملكة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يعكس الاعتراف العالمي بالجهود المستمرة التي تبذلها المملكة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والدور البارز الذي تقوم به في هذا المجال، كما يعد إنجازاً مهماً يضاف إلى سجلها الحافل الذي حققته في المجالات كافة.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أعلنت انتخاب المغرب رئيساً لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعام 2024، وذلك خلال التصويت، الذي جرى أمس الأول، بمقر المجلس بجنيف.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن المغرب نال تأييد 30 دولة من مجموع 47 عضواً بالمجلس في مقابل حصول منافسه جنوب أفريقيا على 17 صوتاً.

وقال البيان إن «انتخاب المغرب لأول مرة في تاريخه لرئاسة هذه الهيئة الأممية المرموقة يعبر عن اعتراف المجتمع الدولي لرؤية الملك محمد السادس في قضايا الحماية وتعزيز الحقوق الأممية».

وأضاف أن المغرب اتخذ خياراً لا رجعة فيه لتكريس سيادة القانون واحترام الحقوق الإنسانية، وهو الخيار المنصوص عليه في الدستور، فضلاً عن إجراء عدد من الإصلاحات الهادفة على وجه الخصوص إلى ترسيخ الديمقراطية والمساواة بين الرجل والمرأة والعدالة الاجتماعية.

ولفت إلى أن هذا الانتخاب «جاء بفضل تزكية عدد كبير من البلدان في أنحاء العالم كافة»، معتبراً أنه بمثابة إشارة قوية من المجتمع الدولي لصالح النهج البناء للمغرب تجاه أهم القضايا الرئيسة، مثل الحوار بين الأديان والتسامح ومكافحة الكراهية والعنصرية، والحق في بيئة صحية ومستدامة وحقوق المهاجرين وتأثير التكنولوجيات الجديدة.

وأكدت الوزارة عزم المغرب على مواصلة العمل بنشاط مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان وجميع المجموعات الإقليمية من أجل تعزيز دور هذه الهيئة في نظام الأمم المتحدة للنهوض بحقوق الإنسان.

ويعتبر مجلس حقوق الإنسان هيئة دولية تابعة للأمم المتحدة تهدف إلى تدعيم وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع مناطق العالم، وهو مؤلف من 47 عضواً يتم انتخابهم عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.