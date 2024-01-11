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محمد بن زايد: شهدت وأخي محمد بن راشد أداء القسم للوزراء الجدد في الحكومة الاتحادية

محمد بن زايد: شهدت وأخي محمد بن راشد أداء القسم للوزراء الجدد في الحكومة الاتحادية
11 يناير 2024 18:52

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أداء القسم للوزراء الجدد في الحكومة الاتحادية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «شهدت وأخي محمد بن راشد أداء القسم للوزراء الجدد في الحكومة الاتحادية. أهنئهم وأتمنى لهم التوفيق في خدمة الوطن وأفراد المجتمع والإسهام في تحقيق تطلعاتنا التنموية المستقبلية. وأثني على جهود الوزراء السابقين الذين أدوا دورهم بتفان وإخلاص على مدى السنوات الماضية».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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