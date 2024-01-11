محمد بن راشد: شهدت رفقة أخي رئيس الدولة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد في حكومة الإمارات

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «شهدت اليوم رفقة أخي رئيس الدولة حفظه الله أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد في حكومة الإمارات.. التطوير والتجديد مستمران في حكومة الإمارات.. وحركة حكومتنا في تسارع بحمد الله لمواكبة المستجدات والمتغيرات وتحقيق طموحات شعب الاتحاد».

شهدت اليوم رفقة أخي رئيس الدولة حفظه الله أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد في حكومة الإمارات … التطوير والتجديد مستمر في حكومة الإمارات .. وحركة حكومتنا في تسارع بحمدالله لمواكبة المستجدات والمتغيرات وتحقيق طموحات شعب الاتحاد. pic.twitter.com/mukBxTUaAn — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 11, 2024