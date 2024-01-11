تحت رعاية حمدان بن زايد.. المرحلة الثانية من «بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد» تقام في أبوظبي

تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثّل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق «بطولة المغيرة»، المرحلة الثانية من بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد للرجال والنساء بدورتها الخامسة (2023 – 2024)، وتستمر لغاية 14 يناير 2024 في مدينة المرفأ في الظفرة.

وخصصت اللجنة المنظمة 20 جائزة للمرحلة الثانية يزيد مجموعها على 680,000 درهم، منها 10 جوائز لفئة الرجال، و10 جوائز لفئة النساء. ويحصل الفائز بالمركز الأول في كل فئة على مبلغ 80,000 درهم، والفائز بالمركز الثاني على مبلغ 60,000 درهم، والفائز بالمركز الثالث على مبلغ 50,000 درهم، وتوزَّع بقية الجوائز حتى المركز العاشر.

وتمتاز الدورة الخامسة من بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد بإضافة جائزة «بطل الموسم» التي تعتمد على نظام النقاط في المراحل الثلاث (السلع، المغيرة، الظفرة الختامية)، ويحصل الفائز بلقب «بطل الموسم» في فئة الرجال على سيارة نيسان باترول، وتحصل الفائزة بلقب «بطلة الموسم» لفئة النساء على سيارة «ربدان»، وتُحتسَب النقاط من المركز الأول إلى المركز الثلاثين وفقَ جدولٍ خاص بذلك.

وحدَّدت اللجنة المنظِّمة للبطولة طريقة الصيد المسموحة في البطولة بطريقة اللفاح (التشخيط) بالصنارة والونش، ولا يُسمَح بالصيد بطريقة الألياخ بجميع أنواعها (الهيالي، بريسم، نايلون، المسدس البحري، المنشلة، البويه)، وأي من الوسائل الأخرى.

ويُشترَط في البطولة ألا يقل وزن سمكة الكنعد عن 15 كيلوغراماً لفئة الرجال، و8 كيلوغرامات لفئة النساء، مع التقيُّد بشروط الأمن والسلامة وفق النظم واللوائح المتبعة في الدولة، وتركيب جهاز الأمن والسلامة (إي باسبورت) وتصوير الفيديو، وغيرها من التعليمات التي يمكن الاطلاع عليها عبر منصات التواصل الاجتماعي (تراثنا) التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي. والمسابقة مفتوحة للمواطنين والمقيمين وزوّار دولة الإمارات العربية المتحدة، والصيد متاح للمشاركين في جميع مناطق الدولة التي يصرح بالصيد فيها.

واختير موسم صيد الكنعد في إمارة أبوظبي لإقامة البطولة، بهدف منع الصيد الجائر وفق قوانين الدولة وتنظيم صيد الكنعد، والحفاظ على المسابقات التقليدية التراثية التي تُعبِّر عن تراث الإمارات البحري، وإعادة إحياء التراث البحري المحلي، والتعريف بسواحل منطقة الظفرة وجزرها، وإيجاد فرصة للهواة لممارسة صيد السمك التقليدي، وتنشيط هواية صيد الأسماك ونشرها، وإحياء روح التنافس بين هواة صيد الأسماك، واستقطاب مشاركة واسعة من عشاق الصيد وجعل المسابقة موسمية.

وتشمل البطولة 3 مراحل خُصِّصَ لها 60 جائزة ضمن فئتي الرجال والنساء، وبقيمة إجمالية تبلغ مليونين و60,000 درهم، وانطلقت المرحلة الأولى (بطولة السلع) في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2023 وخُصِّص لها 20 جائزة بقيمة 460,000 درهم، وخُصِّصَت 20 جائزة للمرحلة الثانية (بطولة المغيرة) بقيمة 680,000 درهم، و20 جائزة للمرحلة الثالثة (الختامية) بقيمة 920,000 درهم.