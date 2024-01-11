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علوم الدار

"صحة دبي": ترميز أكثر من 14 ألف دواء وفق أحدث التقنيات العالمية

"صحة دبي": ترميز أكثر من 14 ألف دواء وفق أحدث التقنيات العالمية
11 يناير 2024 22:22

أعلنت هيئة الصحة بدبي عن ترميز أكثر من 14 ألف دواء يضمها سوق الدواء في الإمارات، وذلك من خلال نظام ترميز دبي للأدوية "DDC"، الذي كانت الهيئة قد أطلقته قبل ثلاثة أعوام، وفق أحدث التقنيات والمعايير المعمول بها عالمياً، وفي ضوء توجهاتها المستقبلية نحو الوصول لأفضل مستويات استدامة الصحة.

جاء ذلك على جانب مشاركة الهيئة في مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا "دوفات" الذي اختتم اليوم في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال صالح الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي في الهيئة: إن نظام ترميز دبي للأدوية "DDC"، جاء لتحقيق أهداف بالغة الأهمية ليس للهيئة وفقط وإنما للقطاع الصحي في دبي بشكل عام، حيث استهدف النظام تأمين المخزون الاستراتيجي من الدواء والمستلزمات الطبية، إلى جانب توفير دقة عالية في مراقبة ومتابعة ودراسة الاحتياجات المستقبلية من هذا المخزون الحيوي، وهو الأمر الذي يساهم كثيراً في صناعة واتخاذ القرار في هذا الجانب داخل الهيئة.

وأضاف " لقد استهدف نظام ترميز أيضاً، تعزيز قدرة هيئة الصحة بدبي على تنفيذ وإدارة سياسة واقتصادات الدواء، وتسهيل تدفق المعلومات الصيدلانية، وتعزيز الشفافية والمنافسة في اختيار منتجات الرعاية الصيدلانية المختلفة، ورفع معدلات الجودة الصيدلانية للمنشآت ومقدمي الرعاية الصحية، وضمان حصول المريض على أدوية عالية الجودة، فضلاً عن المساهمة في ضبط سوق الأدوية في الدولة وتجنب التلاعب بالجودة والأسعار، وتعزيز قواعد التسعير الخاصة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع".

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وأكد الهاشمي أن من شأن نظام "ترميز" كذلك، وقف أي هدر محتمل في عمليات صرف أو استخدام الدواء، حيث يقوم النظام بتحديد الاحتياجات الفعلية للمنشآت الطبية، إلى جانب تحديد مستوى الاستفادة من كل عنصر يتم صرفه، سواء كان من المستلزمات أو الدواء.

وأوضح أنه في ضوء هذه الأهداف، كان لهيئة الصحة بدبي أن تستعين بتقنيات وتجهيزات فائقة المستوى، وأن تعتمد مجموعة من الأساليب المتطورة لإدارة نظام "ترميز"، وضمان نجاحه في تحقيق أهدافه.

وأشار إلى أنه عند إطلاق نظام "ترميز"، كانت الهيئة قد أنجزت ربط هذا النظام الأكثر تطوراً بــ 225 شركة عالمية ومحلية رائدة في صناعة الدواء والمستلزمات الطبية، ممن تتعامل معها الهيئة، موضحاً أن هذا الربط كان من شأنه تبسيط إجراءات التعامل مع الشركات كافة، فضلاً عن تمكين الهيئة من تتبع تواريخ الصلاحية للأدوية والمستلزمات الطبية بشكل أكثر دقة.

وأكد الهاشمي أن هيئة الصحة بدبي، تواصل تطوير نظام "ترميز"، وذلك وفق المستجدات العالمية، وضمن توجهات الهيئة المستقبلية، التي تستهدف تعزيز القطاع الصحي في دبي، ليكون دائماً في طليعة النظم الصحية العالمية.

المصدر: وام
صحة دبي
هيئة الصحة بدبي
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