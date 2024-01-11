مجلس الابتكار في شرطة دبي يكرم شركاءه الاستراتيجيين

دبي (الاتحاد)

نظم مجلس الابتكار في القيادة العامة لشرطة دبي، حفل تكريم للشركاء الاستراتيجيين في تحقيق إنجازات عام 2023، وذلك في نادي الضباط، بحضور العميد محمد عتيق ثاني، رئيس الأمانة للمجالس الحكومية في شرطة دبي، والعقيد الدكتور إبراهيم بن سباع المري، رئيس مجلس الابتكار، والمقدم الدكتور خالد المزروعي رئيس قسم مختبرات الابتكار، وعدد من الضباط والموظفين والشركاء.

وألقى العميد محمد عتيق ثاني، كلمة خلال فعاليات التكريم شكر فيها الشركاء على دورهم الإيجابي والبناء في تحقيق الإنجازات النوعية لمجلس الابتكار خلال عام 2023، والمساهمة في تنفيذ العديد من المبادرات التي كان لها دور مهم في تحقيق الريادة والتميز في العمل الشرطي، مشيراً إلى أن التكريم يأتي في إطار الحرص الدائم من قبل شرطة دبي على تعزيز علاقات الشراكة مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص.