الوقاية والسلامة في الشارقة تنجز 9 آلاف زيارة تفتيشية

الشارقة (وام)

نفذت هيئة الوقاية والسلامة في إمارة الشارقة، خلال عام 2023 المنصرم، 9 آلاف زيارة تفتيشية وقائية على المنشآت في القطاعات المختلفة بالإمارة ومنها السكنية والتجارية والصناعية، بالإضافة إلى المشاريع الإنشائية، وركّزت في زياراتها على القطاعات الأكثر خطورة وفق تصنيف نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية (oshj).

وأكد الشيخ خالد بن صقر القاسمي، رئيس الهيئة أنها حققت أهدافها التشغيلية لعام 2023م، لافتاً إلى جهودها في تنظيم حملات التفتيش التوعوي للحفاظ على سلامة أفراد المجتمع، إضافة إلى إنشاء فريق «الأمن والسلامة الموحد» وذلك في إطار التعاون الدائم مع القيادة العامة لشرطة الشارقة في مجال الإبلاغ عن الحوادث المهنية في مواقع العمل.

وأشار إلى تدريب أكثر من 3500 متدرب في معهد سلامة للتدريب الوقائي، بغرض تعزيز معايير السلامة والصحة.

كما قامت الهيئة خلال عام 2023 بتركيب وتجديد ما يقارب 7 آلاف جهاز أمان لتقليل زمن الاستجابة لحالات الحريق في المباني السكنية والصناعية في إمارة الشارقة.