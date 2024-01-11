شرطة دبي وجمعة الماجد تتعاونان لدعم «نجوم القيادة الآمنة»

دبي (الاتحاد)

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، وشركة جمعة الماجد، الموزع الحصري لسيارات «جينيسيس» في الإمارات العربية المتحدة، عن تعاونهما المُشترك لدعم مبادرة «نجوم القيادة الآمنة» التي تهدف إلى تكريم سائقين الدوريات المتميزين والذين ينتقلون للبلاغات في زمن قياسي، لتحفيزهم وإسعادهم بما ينعكس على المؤشرات الاستراتيجية لشرطة دبي.

جاء ذلك خلال المذكرة التي وقعها الطرفان بهدف إرساء دعائم التعاون الاستراتيجي المُشترك بينهما في مجال دعم برامج وأنشطة مبادرة «نجوم القيادة الآمنة» بما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية والخاصة في دبي، حيث ستدعم شركة جمعة الماجد مبادرة «نجوم القيادة الآمنة».

ووقع الاتفاقية عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء عبدالله علي الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، وعن طرف شركة جمعة الماجد سليمان سعيد الزبن رئيس «جينيسيس» الإمارات.